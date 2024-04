Il “no” alla violenza di genere dal punto di vista degli studenti 

Disegni, clip, e interviste in giro per la città. Sono gli elaborati realizzati dai piccoli studenti quartesi per il concorso “Rispetti.amoci”, promosso dalle commissioni Pari opportunità e Pubblica istruzione del Comune. Un appuntamento nato «per sensibilizzare le nuove generazioni contro la violenza di genere», ha sottolineato l’assessora competente Cinzia Carta.

Ieri la premiazione nell’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, con la 5D dell’Istituto comprensivo Porcu-Satta sul gradino pi altro del podio grazie a un elaborato video nel quale gli gli studenti hanno anche intervistato altri cittadini indagando e sollecitandoli sul tema della violenza di genere. Note di merito anche per le classi 2C dello stesso I.C. e per le classi 2B e 3B dell’I.C. di via Perdalonga.

Presente il sindaco Graziano Milia: «Nella società di oggi ci sono tante, troppe situazioni che generano paura e timore. Con questo concorso lanciamo invece un segnale di fiducia, perché crediamo in un’inversione di rotta. Ed è più facile che questo accada se la volontà di cambiamento inizia da giovani». Con lui la presidente della commissione Pubblica istruzione Ketty Giua, insieme a Elisa Usalla per le Pari opportunità, che si sono complimentate «con tutti i partecipanti per l’ottimo lavoro svolto. La situazione drammatica che ancora viviamo è ben lontana dall’essere risolta e per questo è importante lavorare sulle donne e gli uomini del domani».

