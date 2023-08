Il no al semibrado divide gli allevatori del Gennargentu 

L’emendamento della discordia in Consiglio regionale divide (anche) il mondo delle campagne. La Giunta Solinas ha fatto retromarcia sul semibrado di suini nell’Isola. «Siamo fortemente contrariati», è la prima voce che si leva dal centro Sardegna. Non fanno mistero di non aver gradito la decisione della maggioranza gli associati al comitato dei suinicoltori del Gennargentu con rappresentanza a Baunei, Desulo, Fonni, Oliena, Orgosolo, Talana, Urzulei e Villagrande. L’emendamento è stato ritirato dal collegato e ogni eventuale nuova decisione è rinviata a quando nei dodici Comuni rimasti in zona rossa - Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei e Villagrande - non sarà completamente debellata la peste suina africana.

«Sono dalla parte degli allevatori», afferma Valeria Satta. L’assessora all’Agricoltura rivendica la bontà dell’emendamento: «Unisce le volontà degli assessorati dell’Agricoltura e della Sanità, oltre che di tecnici e operatori delle campagne. Resto convinta della bontà dell’emendamento che porteremo in commissione».

La delusione

Il comitato promotore non si aspettava che l’emendamento di modifica della legge 28 venisse ritirato. «Noi volevamo che venisse approvato. Abbiamo tentato in tutti i modi di far cambiare idea a chi ha proposto di boicottarlo, ma la Giunta è stata costretta a ritirarlo». Il comitato individua anche i presunti responsabili: «Colpa della minoranza e di qualcuno della maggioranza. Non hanno capito lo scopo del testo proposto. Modificando la legge 28 si sarebbe arrivati a definire meglio e regolamentare il semibrado. Non essendoci più il rischio sanitario non vediamo perché debbano essere confermati vincoli nei territori gravati da uso civico». Roberto Mura, vicepresidente di Copagri Nuoro-Ogliastra, puntualizza: «Non siamo contrari all’allevamento brado dei suini ma se ci sono le regole bisogna rispettarle. Un’idea poteva essere il confinamento obbligatorio notturno dei suini e lo sconfinamento diurno per la restante parte della giornata con l'occasione di premiare anche i pascoli boschivi delle aree interessate a tale attività».

I regolari

Favorevole, ma non è una novità Stefano Arzu, imprenditore agricolo di Talana, è da anni in prima linea per salvaguardare gli interessi degli allevatori prigionieri della peste suina: «Bisogna tutelare le aziende virtuose, che per ora non hanno avuto occhi di riguardo: la mia è un’attività regolare che, però, è bloccata».

Reazioni a catena

Francesco Mesina ha 47 anni e dall’età di 6, quando seguiva il padre, attraversa i pascoli del Supramonte di Urzulei. È deluso e non ne fa mistero: «Sfuma un lavoro di tre anni e mezzo concertato con tutti i soggetti coinvolti. Con tecnici e parte politica c’era unità d’intenti come, invece, non c’era stata ai tempi della Giunta Pigliaru. Si è persa l’occasione per uscire dall’embargo». Mesina, vicepresidente del comitato promotore dei suinicoltori del Gennargentu, ammette che il corto circuito in Consiglio crea «disturbo e disagio» al settore. «Tanto che - dice - viene da abbandonare tutto». Valerio Ecca, consulente dell’assessorato all’Agricoltura, precisa: «Sono pronte da mesi le linee guida della Regione che disciplinano l’allevamento tradizionale dei suini e anche la bozza del regolamento attuativo da distribuire ai Comuni per adottarlo nei rispettivi Consigli. Linee guida concordate con Unità di progetto, Istituto zooprofilattico e assessorato alla Sanità. Smentisco le voci dell’assenza di un preciso regolamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA