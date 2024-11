Il no al Bastione: «Giorno di lutto, basta massacri» 

Nella giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, le voci contrarie si sono radunate in piazza Costituzione, dove Cagliari social Forum, Comitato di solidarietà con la Palestina e Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università hanno organizzato un sit-in a partire dalle 9.30. L’obiettivo era ribadire la propria contrarietà alla festività e la ferma condanna di tutte le guerre, e in particolare quella di Gaza. Le scalinate e le terrazze del Bastione sono state tappezzate con striscioni eloquenti, “4 novembre, non festa ma lutto”, mentre i manifestanti, megafono alla mano, hanno declamato poesie contro la guerra e denunciato «l’indottrinamento e la propaganda militarista della giornata».

«Non concordiamo che il 4 novembre venga festeggiato, perché nella Grande Guerra furono massacrati moltissimi abitanti», spiega Rosalba Meloni, tra i referenti della protesta. «Non c’è ragione perché venga istituzionalizzata questa festa in una situazione in cui l’Italia invia costantemente armi ai Paesi in guerra e aumenta ogni anno le spese militari, mentre in Sardegna abbiamo fabbriche di armi, basi militari e poligoni: stiamo sostenendo la guerra». Tra i partecipanti al sit-in, anche l’amarezza per il permesso negato dalla questura di tenere la manifestazione in piazza Gramsci, dov’era stata inizialmente pensata. «Ci è stato detto che non volevano alcuna contestazione alla commemorazione ufficiale - continua Meloni - Non volevamo imbrattare il ricordo dei caduti, ma ricordare che si tratta di persone mandate al macello».

