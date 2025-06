Il “no” a Oristano seggio per seggio 

A Guspini si tirano le somme sull’esito della consultazione referendaria per il cambio di provincia. Nonostante il mancato raggiungimento del quorum, il 63 % di “no” evidenzia la volontà di restare nel Medio Campidano. Il sindaco Giuseppe De Fanti sostiene che il risultato delle urne è inequivocabile: «Ogni argomento è tolto ai sostenitori della Provincia di Oristano e conferma che abbiamo fatto bene ad interpellare i guspinesi».

I dati aggregati dimostrano questa chiara tendenza. Nel plesso “Deledda”, che ospitava cinque sezioni a rappresentare la popolazione da via Roma verso la parte Est del paese, si è registrato il maggior numero di voti validi (1.377), con il 64,05% per il “no”. Andamento analogo nelle quattro sezioni del “Satta”, con elettori della zona alta e rioni storici del paese, dove i voti validi sono stati 1.074 e il “no” ha raggiunto il 62,48%. Anche nelle tre sezioni del rione Is Boinargius, con 967 voti validi, e ospitate al “Rodari", il “no” ha prevalso con il 62,15%.

De Fanti ribadisce che una decisione così rilevante non andava presa solo in Consiglio comunale, perché sarebbe stato un segnale negativo verso chi aveva opinioni diverse. «La coincidenza con i referendum nazionali non è dipesa dal Comune, ma non avrebbe cambiato l’esito: gli elettori hanno dimostrato di saper scegliere con autonomia. È sempre un errore temere il voto», afferma. «Ora si apre una nuova fase e Guspini chiederà con forza l’attenzione e gli investimenti mancati in 12 anni di gestione commissariale», aggiunge De Fanti.

Nelle sezioni periferiche, la tendenza è opposta, pur con numeri contenuti. A Sa Zeppara, su 13 voti espressi, il 69,23% ha scelto il “sì”; a Montevecchio, tra 40 votanti, il 60% ha optato per il “sì”. Simona Cogoni, del gruppo Impari, sottolinea che, pur prevalendo il “no”, il sostegno significativo di tanti cittadini al passaggio a Oristano evidenzia un malessere diffuso e il bisogno di cambiamento e attenzione per il territori: «Ora spetta alla politica agire».

Critico Danilo Serpi, ex segretario cittadino del Pd, che nel 2021 con la coalizione sosteneva il passaggio a Oristano: «In termini assoluti, i “no” rappresentano solo il 22% degli aventi diritto, meno di uno su quattro. Se non ci fosse stata la “furbata” del quorum al 50% e la convocazione improvvisa, forse sarebbe andata diversamente. È mancato il tempo per spiegare le ragioni del “sì”, per coinvolgere i cittadini nella visione alternativa. Si è preferito bloccare tutto puntando sul disinteresse. Non è corretto, come sostiene il sindaco, dire che i guspinesi si siano espressi in modo netto: meno di uno su quattro degli aventi diritto ha votato “no”».

