Il nipote confessa:  mi minacciava, ho sparato col fucile 

Si sentiva braccato, perché durante le Cortes lo avrebbe inseguito da un punto ristoro all’altro, schernendolo e minacciandolo. Tutto è precipitato quando dentro alla Corte numero 3, si sono nuovamente trovati uno davanti all’altro. E Nico Piras, in lulese facendogli vedere una pistola gli avrebbe detto «ti voglio bene perché sei mio parente, ma ti ammazzo come è stato ammazzato tuo padre». È stato in quel momento che Antonello Piras, 21 anni il mese prossimo, ha alzato il fucile che celava lungo la gamba, e ha aperto il fuoco contro lo zio. È quanto emerge dal racconto fatto dal giovane di Lula reo confesso dell’omicidio dello zio ucciso nella notte tra domenica e lunedì quando nel paese si stavano concludendo i festeggiamenti per le Cortes Apertas. Nico Piras è morto due giorni dopo all’ospedale di Nuoro.

L’autopsia eseguita ieri ha chiarito che a Nico Piras è stata fatale una fucilata esplosa da distanza ravvicinata.

La fuga

Non una vendetta secondo il suo racconto, ma una reazione a una lunga serie di provocazioni e minacce che gli avrebbero fatto «perdere la testa». Il giovane era irreperibile da quella notte quando Nico colpito all'addome dalla fucilata esplosa dal nipote era stramazzato a terra. All’arrivo dei carabinieri, appoggiato al muro della Corte 3, c’era il motorino che il giovane stava usando per spostarsi. Indizio di una fuga precipitosa, un delitto d’impeto. Non è stata trovata invece la pistola che Nico avrebbe avuto con sè. Ohi, ohi mamma, mamma!! Itte appo attu, itte appo attu . Sarebbero le urla sentite poco dopo nei vicoli del paese, subito dopo gli spari. Voci di un ragazzo che correva a perdifiato. Fuggiva e implorava la mamma. Probabilmente Antonello, che realizzava il delitto che aveva commesso.

La confessione

Una mamma implorata dopo il gesto. Ed è stata proprio la mamma, Giampiera Calia, ad accompagnare il giovane con la sorella e gli avvocati Francesco Mossa e Giovanni Angelo Colli, dai carabinieri dove Antonello Piras ha confessato il delitto. Ieri la donna postando una foto col figlio sui social ha scritto: «Per sempre al tuo fianco amore di mamma», messaggio accompagnato da un cuore rosso. Per quattro giorni il giovane era rimasto irreperibile. Le indagini si sono subito indirizzate su di lui. Davanti al pm della Procura di Nuoro Ireno Satta e al maresciallo Giovanni Ciancilia, il giovane ha raccontato quello che è successo: «Stavo bevendo al chiosco, Nico Piras mi ha provocato e dileggiato. Mi sono allontanato e sono andato in un altro chiosco, ma lui mi ha seguito mostrandomi una pistola e dicendomi che mi avrebbe fatto fare la fine di mio padre. Allora ho avuto paura di essere ucciso e di fare la stessa fine. Ho perso la testa, ho preso il fucile e ho fatto fuoco».

Le minacce

Non solo Antonello minacciato durante le Cortes. Anche sua sorella sarebbe stata intimidita dallo zio. Forse proprio alla Corte 46, dove gli organizzatori hanno deciso di chiudere tutto, senza riuscire ad evitare la tragedia che si sarebbe compiuta poco dopo alla Corte 3. Attriti forse nati per motivi di eredità. Nico era accusato dell’omicidio del fratello Angelo Maria, padre di Antonello, avvenuto nel 2015. Ieri era previsto il processo in Corte d’Assise per quel fatto di sangue, insieme all’allevatore assassinato lunedì, accusata anche l’ex moglie di Nico, Alice Flore. Oggi i funerali.

RIPRODUZIONE RISERVATA