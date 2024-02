Il nido d’infanzia comunale ha aperto le iscrizioni 

A Carloforte sono aperte le pre-iscrizioni per il Nido d’Infanzia comunale per l’anno educativo 2024-2025. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine di età compresa tra i 12 mesi (compiuti al primo settembre) e i 24 mesi (non ancora compiuti al 31 dicembre). La richiesta dovrà essere presentata in Comune entro le ore 12 dell’11 marzo. «Ricordiamo alle famiglie - si legge - che la preiscrizione non è vincolante ma necessaria in quanto è volontà del’ente garantire per tempo alle famiglie la più ampia disponibilità dei posti previsti. La frequenza del servizio comporterà il pagamento di una retta mensile fissata annualmente dalla Giunta, eventuali esenzioni e agevolazione saranno garantite in base all’Isee». (a.pa.)

