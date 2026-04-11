VaiOnline
Incontro all’ExMè
12 aprile 2026 alle 00:21

Il nido dell’Asl al traguardo dei dieci anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il nido aziendale dell’Asl 3 di Nuoro, “La coccinella”, al traguardo dei dieci anni di attività. Per celebrare la ricorrenza, la cooperativa sociale “San Camillo De Lellis”, che gestisce il servizio, in sinergia con l’Asl 3, organizza un incontro dal titolo “Bambini e digitale – Navigare nel mondo dei devices”. L’appuntamento è aperto a tutti, il 17 aprile, alle ore 17.30 all’ExMè in piazza Mameli.

L’evento rappresenta un’opportunità di riflessione per esplorare il complesso rapporto tra i più piccoli e le nuove tecnologie. Tematica delicata su cui si confronteranno lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini. Autori di numerosi best-seller, entrambi rappresentano due voci tra le più autorevoli e apprezzate in Italia nell’ambito dell’educazione e del sostegno alla genitorialità.

A testimoniare il valore de "La coccinella" quale fondamentale presidio di welfare aziendale e cittadino, interverranno Luca Deiana, direttore dei Servizi socio-sanitari dell’Asl 3, e il sindaco Emiliano Fenu.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un breve video commemorativo che ripercorrerà la storia e i volti del nido in questo suo primo decennio di vita a fianco dei bambini e delle loro famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, questa vale tanto

Battuta la Cremonese nello “spareggio”, decide Esposito 
l Nello sport
Il conflitto

La pace incagliata fra le mine di Hormuz

L’Iran “non sa” dove siano tutti gli ordigni Trump: «Bonificheremo noi lo Stretto» 
Il conflitto

Caro carburanti: costa 150 milioni ogni settimana

A guadagnarci Stato e petroliferi, nell’Isola minimo calo dei prezzi 
Riccardo Spignesi
La richiesta

«Nell’Isola a rischio oltre seimila lavoratori delle imprese balneari»

L’allarme lanciato da Confindustria Pesa l’incertezza sulle concessioni 
Longevità

La sfida di un’Isola sempre più anziana

Allenamento cognitivo e fisico per invecchiare restando attivi e in compagnia 
Umberto Zedda
L’analisi

Matrimoni più fragili: «Immaturità affettiva» per sette “sì” su dieci

Nel bilancio del Tribunale ecclesiastico l’impatto dei social e delle dipendenze 
Alessandra Ragas