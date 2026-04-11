Il nido dell’Asl al traguardo dei dieci anni 

Il nido aziendale dell’Asl 3 di Nuoro, “La coccinella”, al traguardo dei dieci anni di attività. Per celebrare la ricorrenza, la cooperativa sociale “San Camillo De Lellis”, che gestisce il servizio, in sinergia con l’Asl 3, organizza un incontro dal titolo “Bambini e digitale – Navigare nel mondo dei devices”. L’appuntamento è aperto a tutti, il 17 aprile, alle ore 17.30 all’ExMè in piazza Mameli.

L’evento rappresenta un’opportunità di riflessione per esplorare il complesso rapporto tra i più piccoli e le nuove tecnologie. Tematica delicata su cui si confronteranno lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini. Autori di numerosi best-seller, entrambi rappresentano due voci tra le più autorevoli e apprezzate in Italia nell’ambito dell’educazione e del sostegno alla genitorialità.

A testimoniare il valore de "La coccinella" quale fondamentale presidio di welfare aziendale e cittadino, interverranno Luca Deiana, direttore dei Servizi socio-sanitari dell’Asl 3, e il sindaco Emiliano Fenu.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un breve video commemorativo che ripercorrerà la storia e i volti del nido in questo suo primo decennio di vita a fianco dei bambini e delle loro famiglie.

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