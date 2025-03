Il Newcastle di Tonali vince la Carabao Cup 

Vanno ad Arsenal e Fulham i due derby di Londra giocati ieri per la 29ª giornata di Premier League. I Gunners di Arteta hanno superato all’Emirates il Chelsea di Enzo Maresca grazie al gol di Merino, che permette così alla formazione seconda in classifica ad andare e –12 dal Liverpool, impegnato ieri nella finale di Carabao Cup, conclusasi con una pesante delusione per la formazione prima in classifica. Il Fulham invece vince 2-0 contro il Tottenham a Craven Cottage: a decidere l’altra stracittadina nella capitale sono state le reti di Muniz e Sessegnon. Nel posticipo di ieri sera, infine, il Manchester United ha ripreso ossigeno superando il Leicester fuori casa con il rotondo punteggio di 3-0: a segno Højlund, Garnacho e Bruno Fernandes.

Delusione Liverpool nella finale della Carabao Cup, vinta dal Newcastle di Tonali con il punteggio di 2-1. Per i Magpies è un trofeo atteso settant’anni. Ieri a Wembley, il Newcastle ha vinto meritatamente con i gol di Dan Burn e Alexander Isak. L’ultima vittoria in una competizione inglese per la formazione in cui milita sandro Tonali risale infatti al 1955, quando la squadra bianconera vinse la FA Cup. Quattordici anni più tari, nel 1969, il Newcastle conquistò la Coppa delle Fiere. Poi più nulla fino a ieri. Il gol di Federico Chiesa al 94’ non è bastato per la rimonta del Liverpool, primo in classifica in Premier League che rischia però di essere l’unico trofeo della stagione per i Reds.

Liga e Ligue 1

Colpo del Barcellona nella Liga: i Blaugrana stendono 4-2 l’Atletico Madrid in rimonta. Colchoneros avanti 2-0 con Alvarez e Sorloth, poi Lewandowski, Yamal e la doppietta di Ferran Torres regalano i tre punti a Flick. Vincono in trasferta l’Athletic Bilbao (1-0 a Siviglia), il Betis (3-2 in rimonta sul Leganes) e il Getafe (2-1 ribaltando il risultato in casa dell’Osasuna). Rayo Vallecano-Real Sociedad finisce 2-2. Il Barcellona aggancia il Real Madrid in vetta a quota 60, ma i blaugrana devono anche recuperare un turno. Fermo a 56 l’Atletico, ora staccato dalla coppia di testa.

In Francia invece la lotta al titolo si chiude virtualmente nel Classique andato in scena ieri sera nel posticipo del Parco dei Principi: il Psg batte 3-1 il Marsiglia di De Zerbi e si porta a +19 sul secondo posto a otto giornate dalla fine. A decidere la supersfida sono Dembélé, a segno al 17’, Mendes (42’) e Lirola, protagonista di un autogol al 76’. Inutile, per l’OM, il momentaneo 2-1 di Gouiri (51’).

