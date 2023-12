New York. Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft accusandole di violazione del diritto d’autore per l’uso non autorizzato di milioni di suoi articoli per addestrare le loro chatbot, incluse ChatGPT e Copilot. L’azione legale apre un nuovo fronte nella battaglia fra Big Tech e industria dei media sul mondo del web, facendo scontrare uno dei maggiori quotidiani americani con Sam Altman, pioniere dell’intelligenza artificiale alla guida di un colosso che vale quasi 100 miliardi di dollari.

La causa del New York Times - la prima da parte di una grande azienda dei media - non indica una richiesta monetaria precisa ma osserva che OpenAI e Microsoft dovrebbero essere responsabili per “miliardi di dollari di danni” legati “alla copia e all’utilizzo illegale” del lavoro del giornale. Da qui la richiesta di distruggere ogni modello di chatbot che ha usato il materiale del quotidiano. Nella documentazione depositata al tribunale, il New York Times dipinge ChatGPT e gli altri sistemi di intelligenza artificiale come competitor nell’industria editoriale: le chatbot infatti possono rispondere su molti argomenti, anche attuali, basando le loro affermazioni su articoli del Times e scoraggiando gli utenti a visitare il sito. Il quotidiano cita esempi di chatbot che hanno offerto risposte tratte parola per parola da suoi articoli, per accedere ai quali servirebbe l’abbonamento. I legali della Vecchia Signora in Grigio mettono inoltre in evidenza i potenziali danni al marchio causati dalle cosiddette “allucinazioni”, ovvero quei fenomeni per cui le chatbot riferiscono false informazioni poi attribuite in modo errato a una fonte.

RIPRODUZIONE RISERVATA