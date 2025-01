Il New York Movie Awards al cagliaritano Ugo Garau 

Cagliari chiama Hollywood. Passando per New York. È qui che Ugo Garau e “Il Pescatore”, la sua opera prima da regista, datata 2023, sono stati celebrati al New York Movie Awards col Gold Award per il miglior cortometraggio. «È stata una bella sorpresa, un premio del tutto inaspettato», spiega l’attore cagliaritano, da pochi mesi diventato papà, in gara in questo periodo col suo film, in cui recita anche nei panni del protagonista, il pescatore Vincent, in altri festival, tra cui quello di Londra.

«La cosa che però mi piace di più e mi rende più orgoglioso», aggiunge subito, «è che il mio film sia stato visto, proiettato e apprezzato nei festival di un Paese che ha una cultura cinematografica così diversa dalla nostra: i premi hanno un senso, e me li godo, ma ciò che mi fa impazzire è l’idea che delle giurie con artisti, registi e produttori importanti discutano sul mio corto».

Cosa colpisce all’estero de “Il Pescatore”?

«Il feedback di altri festival suggerisce che sia la sincerità della storia: il personaggio racconta il bene e anche il male di una persona, i lati oscuri, e in questo è universale. Le persone sono così ovunque, fatte di aspetti positivi e di aspetti negativi. Detto questo, sicuramente è stata apprezzate la fotografia, perché i due direttori Sandro Chessa e Francesco Piras sono due professionisti veri ma soprattutto dei fenomeni, e la location: una Cagliari meno patinata e conosciuta, quella del porto di Sant’Elia e dei suoi pescatori, che hanno partecipato alle riprese. Il tutto agevolato dal fatto che il pescatore, parlando poco, parla il linguaggio universale di una recitazione molto fisica».

Hollywood quanto dista?

«Essendo l’Oscar l’unico caso al mondo di premio al quale arrivi vincendo altri festival importanti, che ti permettono poi di avere accesso alla selezione, direi tanto. Anche da attore l’Oscar resta il traguardo più alto: è difficile, anche perché dipende da tante cose. Ma non impossibile».

Ci pensa?

«Ci ho pensato, ma dico la verità: la cosa più importante è fare il film che vuoi fare, che scrivi tu. Riuscire a fare il cinema che ti piace col messaggio che vuoi far arrivare è già un ottimo risultato, e se il film è fatto bene, con attori con cui lavori bene, dove tutti sono soddisfatti, il messaggio arriva. Se la storia piace viaggia da sola».

A quando il lungometraggio?

«Non mi sento ancora pronto. Vorrei invece iniziare a girare un nuovo corto che ho in mente da un po’ sulle nuove generazioni di ragazzi, una storia di attualità ispirata da un mix di notizie di cronaca con spunti sulla mia generazione, quella degli anni ‘80 e ’90».

Sarà protagonista?

«No, ma avrò un ruolo come attore: fondamentalmente sono questo. Alla fine, alla base della decisione di passare dall’altra parte della camera c’è la possibilità di cimentarmi in ruoli che difficilmente oggi potrei ottenere. Se mi piace un ruolo posso cucirmelo addosso, com’è accaduto con “Il Pescatore”».

