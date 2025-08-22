VaiOnline
Rondine d’oro
23 agosto 2025 alle 00:24

Il neurologo tornato dalla Francia 

Un viaggio dalla Barbagia all’Europa. È il percorso di Gianluca Deiana, che riceverà il premio Rondine d’oro domenica alle 17 nell’auditorium Lilliu dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese. Classe 1977, è cresciuto a Nuoro. Dopo il diploma al liceo Fermi, intraprende gli studi di Medicina a Pisa e Cagliari, specializzandosi in Neurologia. La sete di conoscenza trasmessagli dalla famiglia lo conduce prima a Berna, con una borsa di ricerca sui tumori cerebrali, e poi a Lione, dove si forma in neuroscienze, neuroradiologia e neurofisiologia, si ferma nell’ospedale neurologico di Lione. Nel 2014 rientra in Sardegna, mette al servizio del suo territorio le competenze acquisite in quasi dieci anni all’estero. A Nuoro e in tutta l’Isola lavora su malattie cerebrovascolari, demenze, sindrome Long Covid, e collabora con la rete trapianti per restituire speranza a chi l’ha perduta. Nel 2023, con colleghi sardi e francesi, realizza al Simannu di Nuoro un esperimento innovativo: i “gemelli digitali”, pazienti virtuali su cui simulare cure neurologiche mininvasive, formando i medici come in un simulatore di volo. Oggi dirige un reparto di Neurologia. «Obiettivo - dice - di far crescere il territorio attraverso la conoscenza, l’innovazione e la salute». (g. pit.)

