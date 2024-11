Il network dei pirati digitali: 11 arresti e 102 indagati 

Catania. Bastavano 10 euro per accedere a tutti i canali dello streaming: lo ha scoperto la Procura che ha sgominato Takendown, il ribattezzato network internazionale di pirateria online. Un giro d'affari da 3 miliardi di euro l'anno e un danno per le società di pay tv da 10 miliardi l'anno. In Italia e in altri Paesi a circa 22 milioni di utenti sono stati oscurati gli accessi.

«Le percentuali di guadagno che si ottengono da queste attività - ha detto in conferenza stampa il procuratore Francesco Curcio - sono pari a quelle del traffico di cocaina, ma hanno un rischio minore». Il blitz ha visto in azione oltre 270 operatori della polizia postale, che in Italia hanno fatto 89 perquisizioni in 15 regioni. Ma con la collaborazione delle forze dell'ordine straniere, sono finite sotto indagine 102 persone, residenti anche in Inghilterra, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. In quest'ultimo Paese è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare per 11 indagati.

Secondo l'accusa, utilizzando canali Iptv illegali, «venivano captati e rivenduti i palinsesti live e i contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme nazionali ed internazionali, come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+».

La banda sgominata aveva strutture operative in più nazioni e una organizzazione capillare per la rivendita dei segnali. In Romania e a Hong Kong, per esempio, sono stati individuati e “spenti” nove server che diffondevano in Europa il segnale audiovisivo pirata. In Inghilterra e in Olanda sono stati rintracciati tre amministratori del network illegale e 80 pannelli di controllo dei flussi streaming per i vari canali. Sequestrate criptovalute per oltre 1.650.000 euro e denaro contante per oltre 40mila euro.

