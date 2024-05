«Il neonato soffocato dalla nonna» 

REGGIO CALABRIA. Si fa sempre più inquietante la vicenda del neonato trovato morto domenica, con il cordone ombelicale ancora attaccato, in uno zaino nascosto tra gli scogli a Villa San Giovanni. Polizia e carabinieri hanno fermato la madre della tredicenne che ha dato alla luce il neonato. La donna, 40 anni, è accusata di infanticidio «in condizioni di abbandono materiale e morale». Il suo fermo è stato disposto dalla Procura, che sta coordinando l’indagine insieme alla Procura per i minorenni.

I testimoni

La svolta che ha portato al provvedimento a carico della donna, che ha un’altra figlia minorenne, è arrivata quando è stato comunicato l’esito dell’autopsia: l’esame ha chiarito che il piccolo era nato vivo. Magistrati ed investigatori, con il supporto anche di alcune testimonianze, hanno così ricostruito le varie fasi di una vicenda maturata, come si sottolinea negli ambienti investigativi, in un contesto familiare estremamente degradato e difficile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti dopo il parto della tredicenne, affetta da un deficit cognitivo, la madre ha preso il neonato e lo ha soffocato. Poi ha poi nascosto il corpo in uno zaino e lo ha condotto fino al porto, nascondendolo tra gli scogli. Un gesto notato da alcuni testimoni, ma anche le riprese del sistema di videosorveglianza della zona hanno consentito di ricostruire parte dell’itinerario percorso dalla donna.

Struttura protetta

Non si sa, al momento, se nell’inchiesta ci siano altri indagati. Di certo non lo è il padre della tredicenne, che da alcuni anni vive in Toscana. Nulla si sa, inoltre, sull’identità del padre del neonato. Ma tra le cose ancora da scoprire ci sono innanzitutto i motivi che avrebbero spinto la quarantenne a sopprimere il neonato, con o senza il consenso della figlia. Tra le ipotesi c’è quella che l’adolescente fosse stata costretta a prostituirsi. Al momento però è un quadro ancora tutto da chiarire. La tredicenne, dopo che è stata dimessa dall’ospedale in cui è stata portata d’urgenza dopo il suo ritrovamento, è stata trasferita in una struttura protetta per isolarla dal contesto degradato in cui è cresciuta e in cui, è la certezza degli investigatori, è maturato un infanticidio.

