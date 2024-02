Il neonato è ancora grave 

FIRENZE. Restano molto gravi ma stabili le condizioni del bimbo fatto nascere con parto cesareo dopo che sua madre, una 37enne all’ottavo mese di gravidanza, è morta improvvisamente. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer. La donna, Laura Porta, nata e cresciuta a Bolotana, era infermiera a Prato e volontaria della Misericordia di Pistoia. Si è sentita male poco prima delle 14 di domenica e suo marito ha subito chiamato i soccorsi. Ieri non era ancora chiaro se si sia trattato di una emorragia cerebrale o di un arresto cardiaco. Quando è arrivata all’ospedale San Jacopo di Pistoia, le sue condizioni sono apparse disperate e i medici. hanno deciso di effettuare un taglio cesareo per far venire alla luce il bambino. La donna è stata poi portata in Rianimazione, dove è morta poco dopo e il piccolo è stato trasportato al Meyer.

RIPRODUZIONE RISERVATA