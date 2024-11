Il neo presidente chiama Putin: «Stop escalation in Ucraina» 

Mosca. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin giovedì, prima conversazione telefonica tra i due leader da quando Trump ha vinto le elezioni: lo ha rivelato il Washington Post citando diverse persone a conoscenza della questione. I due hanno parlato dell'Ucraina. In particolare, scrive il quotidiano, Trump ha consigliato al collega russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa. Il presidente eletto avrebbe anche espresso interesse per ulteriori conversazioni, per discutere «una rapida risoluzione della guerra in Ucraina».

Il colloquio costituisce probabilmente quello che il Cremlino aveva, ieri, già definito come «segnali positivi» arrivati dall’America di Trump, in vista di una pace possibile. Intanto però sul terreno infuria la battaglia di droni e un’armata si prepara a riconquistare il territorio perso nel Kursk russo. Il prezzo di sangue è drammatico: Londra stima siano 700mila i soldati del Cremlino uccisi o feriti dall’inizio della guerra, mentre Mosca rivendica l’uccisione di oltre mille militari ucraini solo nelle scorse 24 ore. E altro sangue scorrerà presto nel Kursk: i russi hanno ammassato una forza d’assalto di 50mila uomini, compresi i nordcoreani inviati da Pyongyang, per l’offensiva contro le truppe ucraine che hanno occupato parti della regione nel blitz di agosto. Da allora i russi si sono limitati a contenere gli attacchi, senza lanciare una vera e propria operazione di terra. Fonti americane e ucraine hanno rivelato al New York Times che l’attacco sarebbe imminente, è probabile già «nei prossimi giorni». L’armata dei 50mila «non ha intaccato il dispiegamento russo nell’est ucraino», sottolineano le fonti.

I nordcoreani, secondo l’intelligence occidentale, sarebbero 10mila e «si stanno addestrando all’uso di artiglieria e manovre tattiche di fanteria», con «armi e uniformi russe».

