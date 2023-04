Il neo console è un avvocato: «Emozionato» 

Avvocato cagliaritano, 55 anni, Renato Chiesa è da oggi – ufficialmente - il console onorario degli Stati Uniti Messicani. La cerimonia d’insediamento si terrà oggi alle 11 a Palazzo Regio.

«Normalmente i governi individuano dei luoghi d’interesse per l’apertura dei consolati onorari che devono diventare dei punti di riferimento non solo per la tutela dei cittadini messicani, ma anche per la promozione a 360 gradi del Paese», spiega Chiesa. «Sono emozionatissimo, questo incarico mi dà tanta soddisfazione, ma anche una grande responsabilità, perché comunque diventi il rappresentante in loco di un grande Paese come il Messico».

Oltre all'ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeda, saranno presenti alla cerimonia la console generale, Maria de los Angeles Arriola Aguirre, il Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA