Il negozio dove si paga con un sorriso 

È un negozio a tutti gli effetti, ma i commessi sono volontari e non esistono casse né prezzi. Solo scaffali pieni di abiti e generosità, a disposizione di tutti coloro che ne hanno necessità.

È questo il senso dell’Armadio del Sorriso, il nuovo progetto dell’associazione di volontariato CharliBrown: un emporio solidale nel centro di Monserrato con centinaia di vestiti (e non solo), che potranno essere provati, scelti e presi gratuitamente dalle famiglie in difficoltà. Inaugurato martedì sera con il taglio ufficiale del nastro, l’emporio si trova nella sede dell’associazione, al numero 58 di via del Redentore.

Vestiario per tutti

All’interno, sistemato in tre grandi stanze nel piano interrato, si trova abbigliamento per tutti, da 0 a 99 anni. «C’è tutto ciò di cui ha bisogno il neonato nei primi anni di vita, vestitini, culle, passeggini, girelli e tanti giocattoli», spiega la presidente di CharliBrown, Emanuela Ambu. «Abbiamo poi abbigliamento, calzature, accessori, borse e cinture per uomo e donna, e anche indumenti adatti alle persone anziane, come per esempio scarpe confortevoli».

Dai neonati agli adolescenti ai signori grandi, per tutti i gusti, le taglie e le stagioni, dall’estate all’inverno. «Il 70% dei capi sono nuovi, con ancora il cartellino. Il resto è usato in ottime condizioni che ci viene donato, noi lo facciamo igienizzare e poi lo rendiamo disponibile per il ritiro», continua Ambu. «Le persone potranno ritirare fino a cinque capi al mese, e il negozio è aperto non solo ai monserratini, ma a tutti quelli che ne hanno bisogno». Anche se si tratta di amici a quattro zampe. «Un piccolo spazio è riservato anche agli animali domestici, con cucce, abitini e giochi, tutto completamente nuovo».

Per le persone disabili

Ma non è finita qui, perché in fase di progettazione si è pensato anche a chi vive situazioni di fragilità legate alla salute o alla mobilità: un angolo dell’emporio è stato infatti dedicato al noleggio in comodato d’uso gratuito di sedie a rotelle, letti per disabili, deambulatori, aste per flebo e tutto ciò che riguarda i cittadini con disabilità e difficoltà, anche temporanea, a muoversi e camminare.

Date e orari

Il giorno dedicato al ritiro degli indumenti è il venerdì, tra le 10 e le 18, mentre per donare l’abbigliamento ai volontari i giorni prescelti sono il lunedì, sempre dalle 10 alle 18, e il mercoledì dalle 15 alle 18. Per mettersi in contatto con CharliBrown si può chiamare il numero 3276047140. L’associazione è attiva in diversi ambiti del sociale, dal sostegno ai pazienti ospedalizzati e con disabilità alle famiglie in difficoltà e senzatetto. Con l’Armadio del Sorriso aggiunge al suo impegno quotidiano un nuovo tassello, quello di fornire un aiuto senza dimenticare di salvaguardare la dignità dell’individuo. «È un servizio semplice, ma che secondo noi potrà essere molto utile», conclude la presidente. «Abbiamo predisposto anche un camerino, così che le persone abbiano la facoltà di provare e scegliere di portare a casa ciò che è di loro maggior gusto. Come se fosse un vero negozio, dove però viene richiesto di pagare solo con un sorriso».

Davide Lao

