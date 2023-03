Il naufragio dei bambini:  sono 33 i corpi recuperati  

Col passare dei giorni e con il mare che continua a restituire poveri resti, il naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro assume sempre di più la connotazione di una strage di bambini. Negli ultimi due giorni ne sono stati recuperati quattro. E tutti e quattro avevanoun'età indicativa al di sotto dei 12 anni. Le vittime in quella fascia di età sono 24, sui 33 minorenni morti. Un drammatico aggiornamento nella conta di chi non ce l'ha fatta che porta iltotale delle vittime a 79. E, purtroppo, non è finita. Perché secondo le stime fatte sulla base del numero delle persone abordo indicate dai superstiti - circa 180 - dovrebbero mancare all'appello almeno un'altra ventina di persone. E non è da escludere che tra loro vi siano altre bambini. Una strage di minori che forse si può spiegare con il fatto che la rotta turca, da anni ormai, si caratterizza per essere una di quelle più battute dalle famiglie. I migranti provenienti da paesi come Afghanistan, Iran e Iraq, infatti, spesso si muovono in gruppi familiari, con una forte presenza di minori. Stamani il mare ha restituito tre corpi. Quello di un uomo è stato trovato sulla spiaggia a Praialonga, ad una decina di chilometri dal luogo della tragedia, dove la costa si spinge verso il mare creando un'insenatura. In mare, invece, una motovedetta, ha individuato e recuperato i corpicini di due bambini. Difficile anche per i soccorritori stimare un'età vistele condizioni dei corpi dopo 15 giorni in mare. Adesso le salme sono state portate al Palamilone, dove è stata allestita la camera ardente di tutte le vittime e dove la polizia scientifica proverà a dare un nome ai poveri resti. L'obiettivo dei tecniciè ottenere il riconoscimento di tutti i morti per dare aifamiliari almeno la possibilità di piangere su una tomba.

RIPRODUZIONE RISERVATA