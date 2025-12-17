Il Natale triste delle frazioni 

Il Natale illumina il centro di Oristano, ma resta lontano dalle sue periferie. È una protesta che cresce giorno dopo giorno quella dei residenti di Silì, Donigala, Nuraxinieddu, Massama e Torregrande, dove ingressi e vie principali sono rimasti senza luminarie e addobbi natalizi.

«Ci chiediamo come mai proprio quest’anno non ci sia stata alcuna attenzione per le frazioni», sostengono alcuni cittadini. Per molti la spiegazione è amara: «La politica cittadina si ricorda delle periferie solo in periodo elettorale». Altri ipotizzano motivazioni più pratiche, come la mancanza di risorse economiche, mentre i commercianti sottolineano che l’addobbo natalizio è stato di fatto delegato esclusivamente alle iniziative personali, senza alcun intervento pubblico. «Abbiamo fatto tutto da soli, con le nostre spese perché altrimenti qui non ci sarebbe stato nemmeno un segno di Natale». C’è poi chi usa parole ancora più dure. A Silì, in particolare, alcuni residenti parlano di “terzo mondo” rispetto a Oristano, un’espressione che restituisce il senso di marginalità percepito dai residenti.

Le differenze

Il confronto con il centro è inevitabile, luci diffuse, installazioni, eventi e attrazioni che disegnano una città viva, mentre pochi chilometri più in là il buio domina strade e ingressi. Sulla vicenda interviene anche Maria Obinu, consigliera comunale e capogruppo di Alternativa Sarda Progetto Sardegna, che inquadra la questione in una prospettiva più ampia: «Ho detto pubblicamente, anche in Consiglio comunale, che la scelta dell’amministrazione di investire sulle luminarie e sugli eventi del centro è legittima. La città è bellissima, ed è giusto investire sul Capodanno e sulle festività per attirare persone e offrire momenti di socialità agli oristanesi, ma il punto critico resta un altro, ossia che come sempre le periferie sembrano dimenticate. Le frazioni appaiono come se non fossero parte integrante della città». Un tema che, secondo la capogruppo di opposizione, non riguarda solo le luci natalizie: «Nell’amministrazione Tendas, della quale facevo parte, si era cercato di portare servizi nelle frazioni: asili nido, la scuola civica di musica, presidi concreti. Con le amministrazioni successive questi servizi sono stati eliminati. E quest’anno la situazione delle luminarie è l’ennesima conferma, si investe per abbellire il centro ma le periferie restano indietro». Il sindaco Massimiliano Sanna respinge le accuse: «Abbiamo sistemato un albero di Natale in tutte le frazioni, vicino alle chiese. È un segnale di vicinanza dell'amministrazione, non mi risulta che le luminarie siano mai state in tutte le strade».

Le richieste

Tra le richieste dei cittadini emerge anche una linea di buon senso: «Non chiedevamo decorazioni in ogni via ma sarebbe bastato poco, qualche luce agli ingressi, un segno di attenzione». Protesta composta, ma il messaggio è netto. In gioco non c’è solo l’atmosfera natalizia, bensì l’idea di una città che riconosce le sue comunità, senza distinzioni tra centro e periferie. Perché, come ricordano molti residenti, «il Natale non può fermarsi dove finiscono le luminarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA