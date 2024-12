Il Natale nelle case di cartone 

Il volto di Giuseppe, 55 anni, si intravede appena, nascosto da un grande cappello di lana che gli avvolge la testa e lo protegge dalle bordate del maestrale. Ha il corpo infagottato in un piumino blu. Dice di sentire il freddo, anche se ci sono 14 gradi. «Ho fatto la doccia utilizzando una pompa in un campo vicino, ma l’acqua era fredda». Ghiacciata. Alla vista dei volontari dell’unità di strada della Croce rossa di Cagliari che alle 22 arrivano a portargli cibo e bevande (anche calde) dice «siete arrivati anche stanotte. Grazie, vi auguro buone feste. Io per Natale sarò solo, qui», dentro una roulotte sgangherata senza acqua né luce. Ed è fortunato, Giuseppe. «Se qualcuno mi invita, magari per il pranzo di Natale, sono più felice», dice. Allen di anni ne ha circa 50: è di nazionalità belga, dicono che dipinga quadri bellissimi. In pochi, però, li hanno visti. È arrivato in città anni fa, ora trascorre le notti sotto l’Asse mediano. Poco distante c’è Teodor: a Pirri lo conoscono tutti anche se parla pochissimo. Ha addobbato l’ingresso della baracca con stelle e filanti colorati di Natale. Poi ci sono Giuseppe, sotto un altro ponte, vicino all’ex Motel Agip, e Marino, in viale Marconi. La sua casa, per esempio, è dotata di quasi tutti i “comfort”: i cani gestiscono il sistema d’allarme e con lui vivono pure due gatti bellissimi, Gigetta e Malandrino («il capo è lui») che contribuiscono a tenere lontani i topi. «C’è anche un gallo che vive su un albero», dice. «È un’esistenza difficile in queste condizioni».

Le storie di chi è solo

Poche storie, invisibili, ai margini delle strade di Cagliari, oscurate dalle luci natalizie. Giuseppe, Marino, Allen, sono solo alcune delle 45 persone (in aumento rispetto agli anni scorsi, la stragrande maggioranza sardi, una decina donne) che nel capoluogo dormono su una panchina, sotto un cavalcavia, un porticato, una coperta di cartone. I senza fissa dimora intorno a noi, vicini eppure lontanissimi, assistiti ogni notte dalla Croce Rossa insieme ai servizi sociali del Comune, sono una quarantina. Esistenze precarie di chi, per varie ragioni, vive in strada, realtà riscaldate anche durante queste feste dai volontari con il cuore grande. «Ogni sera usciamo con la scusa di un pasto caldo, ma cerchiamo di portare soprattutto un conforto», dice Alessandro Montis, responsabile del servizio unità di strada della Croce Rossa.

Natale

Come ieri notte, e quella prima, anche stanotte e domani notte si comincia poco prima delle 19.30. L’appuntamento è nella sede della Croce Rossa, in viale Merello. Da qui i volontari dell’unità di strada partono per distribuire la cena (con il contorno di uno sguardo affettuoso e di parole gentili), e queste ore “magiche” per i più fortunati, sono come tutte le altre dell’anno per i volontari.

Il servizio

«In questi giorni il nostro servizio, naturalmente, viene incrementato», spiega Vittorino Erriu, presidente della Cri di Cagliari. «Croce Rossa è presente 365 giorni all’anno, ma in queste giornate lo è ancora di più». Solo il menù è una festa, e questo cambia per gli assistiti. «Più della cena, che è certo importante, è la nostra presenza che, grazie al Comune, possiamo garantire ogni notte, ciò che più conta».

La festa

Nella vita degli homeless i giorni di festa sono uguali a tutti gli altri. Chi vive in strada è sempre un ex qualcosa, un ex lavoratore, un ex marito, finito senza un tetto per un motivo o per un altro. Tutti i volontari dell’unità di strada della Croce Rossa di Cagliari chiamano per nome i senzatetto, per restituire loro un’identità che per tutti gli altri si perde fra coperte e cartoni. ( ma. mad. )

