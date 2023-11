Il Natale è già cominciato  

Operai al lavoro nel centro storico di Alghero per installare gli arredi urbani e preparare così le vie dello shopping per gli eventi in programma da questo fine settimana sino all’epifania. La giunta ha stanziato 60 mila euro per le luminarie, mentre altri 40mila euro sono stati previsti per rifondere i Centri commerciali naturali (Centro storico, Fertilia e Sant’Agostino) che si sono rimboccati le maniche per contribuire all’atmosfera natalizia. Centoventi attraversamenti viari saranno così illuminati, dal centro alla periferia, mentre una decina di proiettori puntati sui monumenti e sulle chiese creeranno dei suggestivi giochi di luce. Non mancherà il grande albero di Natale da posizionare a ridosso della torre di Porta Terra: ci stanno lavorando gli studenti del Liceo Artistico guidati dal flower design Tonino Serra.

Harry Potter Nights

Da oggi e sino a domenica le strade e le piazze del quartiere antico si trasformeranno in un universo alternativo, con maghi e creature fantastiche. Sono le “Harry Potter Nights” evento organizzato e promosso dal Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico, in collaborazione con l’associazione Alghenegra, l’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero, Sassari Cosplay e altre realtà del territorio.

Si comincia questo pomeriggio, dalle 18.30, in Largo San Francesco, con uno spettacolo dei cosplayers potteriani per proseguire alle 20.30 con il Ballo del Ceppo in piazza del Teatro. I negozi rievocheranno le atmosfere della magica saga, quindi saranno organizzate cacce al tesoro e giochi. Nelle giornate di sabato e domenica le vie della città verranno attraversate dal trenino magico Hogwarts Express, (a cura del Trenino Catalano, attivo dalle 17 alle 20.30).

FestivAlguer

Il 3 dicembre, ancora, prenderà il via la XXI edizione del FestivAlguer in versione natalizia. Il titolo è Micromega : cinque giornate, quattro compagini artistiche coinvolte in 20 appuntamenti fino alla vigilia. Teatranti, danzatori, funamboli, musicisti cantautori e magiche installazioni, occuperanno gli spazi più caratteristici della città di Alghero, coinvolgendo i passanti in performance innovative dai nuovi linguaggi artistici, sempre adatte a tutte le fasce d’età. Un programma ideato e allestito da ExPopTeatro che debutta domenica 3 alle 11.30 nel piazzale della Pace con lo spettacolo “La battaglia dei cuscini”.

