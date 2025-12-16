Il Natale dei sardi costerà 725 milioni 

La spesa di Natale dei sardi raggiungerà i 725 milioni di euro: soldi destinati ad alimentari, bevande e prodotti tipici delle festività; 500 milioni, in particolare, saranno spesi solo in cibi e bevande, mentre il resto andrà in abiti, gioielli, mobili, tessili per la casa, cristalleria, utensili domestici, attrezzature per casa e giardino, giochi, articoli sportivi, libri, cartoleria, materiale da disegno e servizi di cura della persona.

Il dato, in linea con i livelli raggiunti l’anno scorso, è stato diffuso dall’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna. La spesa per provincia è così distribuita: Cagliari 196 milioni (135 alimentari e bevande, 61 prodotti natalizi), Nuoro 91 (63 e 28), Oristano 67 (46 e 21), Sud Sardegna 149 (102 e 46), Sassari-Gallura 222 (154 e 69).

Tessuto produttivo

L’associazione di categoria sta promuovendo l’iniziativa “Acquistiamo locale”, che punta a valorizzare le imprese artigiane isolane: in Sardegna sono 8.015, pari al 29,8% delle piccole e medie aziende regionali, e operano in 47 settori con 19.665 addetti. La provincia di Cagliari conta 1.855 imprese artigiane con 4.757 lavoratori, Nuoro 1.283 e 3.044, Oristano 757 e 1.724, Sassari-Gallura 2.566 e 6.437, Sud Sardegna 1.554 e 3.703.

L’obiettivo è sostenere il tessuto produttivo locale, preservando tradizione, qualità e identità territoriale attraverso i consumi natalizi.

«Le imprese artigiane sarde – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna – sono un’eccellenza riconosciuta anche oltre i confini regionali: custodiscono saperi unici, investono nella qualità e mantengono vivo un tessuto produttivo parte della nostra identità».

Le tredicesime

Nei giorni scorsi uno studio nazionale di Confesercenti aveva illustrato come i circa 36 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani intendono spendere i 52,5 miliardi di euro delle tredicesime già arrivate o in arrivo: circa il 30 per cento prevede di fare fronte a bollette e pagamenti arretrati, il 20 di accantonare i soldi per far fronte a evenienze future mentre il 50 per cento, con una punta del 59 per cento nel Mezzogiorno, farà regali ai suoi cari.

