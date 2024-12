Il Natale comincia dai rioni: Corosa veste a festa piazza Milano 

L’anno scorso gli è valso il premio del Cif, quest’anno i residenti di Corosa hanno voluto superarsi e abbellire ancora di più il loro rione in occasione delle festività natalizie. Accese le luci domenica, hanno addobbato di tutto punto piazza Milano, il cuore del quartiere che vogliono far rivivere. Da due anni i residenti - visto il successo dell’anno scorso, se ne sono uniti al gruppo storico ben 40 in più - si occupano di addobbare il rione per Natale.

Oltre ad avere un quartiere completamente immerso nell’atmosfera natalizia, è un’occasione per mantenere vivi i rapporti di prossimità, conoscersi e creare legami. E perché no, contagiare anche gli altri quartieri in un circolo virtuoso che valorizzi i rioni, le comunita e crei rapporti duraturi.

Sabato, ci sarà una festa con tante sorprese per i più piccoli, con Babbo Natale pronto a distribuire dolciumi e far divertire i bambini con tanti giochi. Ognuno ha dato il suo contributo, lavorando per portare a termine l’iniziativa. L’idea, partita l’anno scorso da un gruppo di donne che ha vinto il premio Donne dell’anno del Cif, ha scatenato un effetto domino tra i residenti che hanno a cuore il quartiere.

