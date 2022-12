«Il Natale al lavoro? Gratificante» 

Come tutti i giorni, sapendo che è Natale. I servizi si riducono e in tanti vanno in vacanza. Lontano da casa per spezzare la routine. Ma ci sono categorie professionali che non possono lasciare sguarniti i presidi mentre la maggior parte delle persone soddisfa palato e stomaco attorno al banchetto imbandito, soprattutto con maxi adunate familiari dopo gli anni delle restrizioni. Parecchie le persone che non potranno trascorrere la giornata in famiglia ma dovranno timbrare il cartellino: forze dell’ordine, operatori sociali, trasportatori, ristoratori.

In ospedale

Natale in corsia per decine di medici, infermieri e oss dell’ospedale di Lanusei. «I primi anni - dice Simonetta Tascedda, infermiera del reparto di Rianimazione - è stata dura avendo figli piccoli, poi si impara a organizzarsi. Col tempo il reparto diventa una seconda casa e quando si lavora il pensiero va al paziente e ai suoi familiari che non potranno vivere un Natale normale. Cerchiamo di dare un pizzico di affetto in più: sappiamo che una giornata di festa viene vissuta in maniera ancora più negativa da chi sta male». In servizio anche Vincenzo Podda, infermiere del Pronto soccorso. «Chi fa questo lavoro possiede una predisposizione all’altruismo, anche se non mi sento di definirla una missione, perché tutto ciò che faccio fa parte della mia professione. Non ci sono solo rinunce, riceviamo tanti grazie per quello che facciamo. È molto gratificante ricevere un sorriso o un ringraziamento da parte del paziente che ha avuto la nostra assistenza: ci ripaga per il lavoro svolto».

In servizio

«Se anche chi si sente male va in vacanza allora anche noi ci adegueremo», dice con ironia Antonio Arras, presidente della Croce verde di Tortolì. Nella sede di via Temo hanno pianificato i turni per la giornata di festa. «Tre soccorritori divisi per turni. Il volontario non va in vacanza, è il suo spirito. Chi ha scelto questa vita l’ha fatto con la consapevolezza che deve restare a disposizione di un servizio a beneficio del prossimo». Neppure il lavoro tradizionale chiude baracca. È il caso di baristi e ristoratori, anche perché è facile pensare che i golosi approfitteranno della giornata di relax per incrementare le calorie. «Abbiamo molte prenotazioni, soprattutto per le torte. Poi ci sono i panettoni e i pasticcini freschi e dobbiamo garantire il servizio», dice Daniele Salerno, del Mood cafe, a Tortolì.