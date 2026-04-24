Il nastro di Ulassai ci unisce ancora 

Quella notte, l’8 settembre del 1981, la luna era in fase crescente, come una promessa di buon inizio, e Paola Pilia aveva due anni. Era una bambina e ricorda poco del fervore intorno a un nastro celeste che legava le case del suo paese natio, Ulassai, con tutta quella gente di fuori venuta ad assistere. Non poteva sapere che, un giorno, avrebbe raccontato quella festa. Alla fine, “Legarsi alla montagna“, dopo discussioni e perplessità, aveva unito tutti, i contrari e i favorevoli all’opera di Maria Lai.

La serata

A distanza di oltre quarant’anni, la giornalista l’ha documentata ne “Il nastro celeste”, un video podcast, prodotto dall’Unione Sarda, e ieri presentato nel Planetarium del quotidiano di Cagliari, davanti a un pubblico numeroso, dalla stessa autrice insieme con Lorenzo Paolini, direttore editoriale, Giovanni Soru e Marco Peri, sindaco e direttore della Stazione dell’arte di Ulassai.

Una serata che l’artista ogliastrina, morta nel 2013, nota in tutto il mondo per le sue opere tessili: “ricami‑libri”, sculture di pani, oggetti poveri, che intrecciano poesia, memoria, tradizione, avrebbe apprezzato. Per quello spirito comunitario che ha generato il gesto artistico “Legarsi alla montagna“, e che è riemerso, esaltato, nel corso degli interventi. In fondo, chiede Paolini, che cos’è un giornale se non il fulcro di una comunità, uno spazio che tiene saldo il senso di coesione di una società?

Testimoni

Quando, due anni prima dell’’81, Antioco Podda, sindaco di Ulassai, si recò a Roma per proporre a Maria di realizzare un monumento dedicato ai caduti in guerra, lei gli rispose che sì, lo avrebbe fatto, ma avrebbe dovuto essere un’opera collettiva. Allora non c’erano le parole per dirlo, osserva Peri, ma Lai, con il suo atto anticipò quella particolare forma d’arte che in seguito venne chiamata “relazionale“. Fu un intervento esemplare che innescò un cambiamento ancora in corso. Creò occasioni di crescita culturale ed economica, e tuttora è generatore di dinamismo e vitalità.

Il podcast di Pilia, «rigoroso e accurato», è una «testimonianza preziosa e necessaria» ribadisce Peri, che ricostruisce, attraverso le fonti (le cronache dell’Unione Sarda, i servizi della Rai di Romano Cannas, le testimonianze orali, libri e interviste a Maria Lai), il lungo percorso che portò alla realizzazione dell’opera. Non fu solo un’operazione artistica, ha detto Giovanni Soru. Fu un’esperienza di formazione che continua tuttora, che ha trasformato la comunità e il suo modo di rapportarsi all’ambiente. Quel nastro che legava con un fiocco, un nodo o un pane, le case del paese una dopo l’altra fino alla montagna, ricorda il sindaco riappacificò le persone, pose le basi per l’apertura di due musei e la partecipazione a progetti che offrono al paese continue opportunità di crescita. «Il nastro fu un seme, e da allora non abbiamo smesso di piantarne affinché ci sia sempre da raccogliere».

La notte dell’8 settembre del 1981, dice Manuel Floris, l’astrofisico del Planetarium, Saturno e Giove erano congiunti e Venere vicino. Una congiunzione insolita, come il fecondo gesto di Maria.

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