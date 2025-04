Il naso artificiale che fiuta le fiamme 

Monitoraggio costante dei boschi per prevenire gli incendi è ormai il paradigma d’obbligo per tutelare ambiente e paesaggio del Montiferru, per non rivivere la tragedia di 4 anni fa. E da oggi sono in funzione anche venti “nasi artificiali” che fiutano le fiamme.

I sensori

La nuova tecnologia fiuta l’incendio e lancia immediatamente l’allarme: sono i sensori Dryad, sviluppati dalla omonima compagnia tedesca, che riescono a intercettare la combustione, non visibile all’occhio umano, e inviano i dati al sistema di intelligenza artificiale che allerta i servizi antincendio. Una ventina di questi rilevatori sono stati installati nei boschi della borgata montana di San Leonardo, che si è miracolosamente salvata dalle fiamme del 2021. Sono stati donati da Vodafone business in collaborazione con Extreme E, e con il coordinamento logistico della Fondazione Medsea di Cagliari.

L’area

Posizionati a non oltre 100 metri l'uno dall'altro, coprono un'area di alcuni ettari di foresta. Sfruttano la tecnologia IoT (Internet of Things), sono sensori di fumo in grado di rilevare una vasta gamma di cambiamenti ambientali, dal calore all'umidità, dal vapore alla temperatura. Collegati a un Tree Growth monitor sviluppato da Vodafone Business e installato nella stessa zona, questi sensori sono in grado di aumentare la precisione del rilevamento dei dati sull'area. Un sistema sofisticato di raccolta dati che è stato testato in condizioni reali per verificarne l'efficacia. Con questo impianto è ora possibile individuare istantaneamente un potenziale incendio e consentire alla macchina dei soccorsi di intervenire in modo geolocalizzato.

«Tecnologie essenziali»

«Le tecnologie come sensoristica, IoT e AI e altre stanno diventando sempre più essenziali per affrontare gli scenari dei cambiamenti climatici che ci pongono in uno stato di allerta permanente - spiega Carlo Poddi, forestale e responsabile delle attività di riforestazione a terra Medsea - Questi strumenti rendono possibile una risposta più efficace e un adattamento alle condizioni mutevoli che minacciano i nostri ecosistemi. Quando si lavora su progetti di riforestazione è fondamentale intervenire anche sulla prevenzione, per ridurre i tempi di reazione ed evitare situazioni di questa portata».

Anche la Protezione civile regionale è giustamente interessata a questa tecnologia: sta testando un sistema di rilevamento incendi con drone e sta esplorando il rilevamento incrociato sensori-droni. I primi rilevano la presenza di un potenziale incendio, i secondi danno maggiori informazioni sulle dimensioni e caratteristiche dell’incendio, prima ancora dell’intervento umano, che resta fondamentale per spegnere le fiamme.