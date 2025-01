Il Napoli vuole Comuzzo Morata verso il Galatasaray 

Ultimi scampoli di calciomercato e le ultime ore sono le più frenetiche. Possibile partenza di Morata che, dopo appena sei mesi, lascerebbe il Milan, direzione Galatasaray, mentre il club rossonero continua a fare pressing sul Feyenoord per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano spinge per il suo arrivo in Italia, mentre il club olandese sta valutando se accettare o meno l'offerta del Milan che lascerebbe partire Morata solo se arrivasse il messicano.

Sullo spagnolo c'è il Galatasaray: il club turco ha chiesto Morata in prestito oneroso, mentre il Milan vorrebbe cederlo nel caso a titolo definitivo. Il giocatore darebbe l'ok dopo aver deciso con la sua famiglia. In casa Milan si lavora anche su altri fronti, soprattutto in uscita, a cominciare da Calabria che potrebbe sbarcare a Bologna, soprattutto se Posch andasse all'Hoffenheim. Altri due nomi sulla lista dei possibili partenti sono quelli di Okafor, vicino al Tottenham, e Loftus-Cheek. Torna in Italia Elmas. Il centrocampista macedone ex Napoli lascia Lipsia per il Torino, dove arriva in prestito con diritto di riscatto. Si muove il Monza che dopo aver ufficializzato l'arrivo di due difensori (Palacios in prestito dall'Inter e Brorsson dal Mjällby), ha chiuso con la Lazio per il prestito del centrocampista Castrovilli e ha chiesto al Milan Camarda. Il Napoli ha fatto una offerta importante alla Fiorentina per il giovane difensore Comuzzo, offerta da 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definito mentre il club viola sembra intenzionata a non cederlo per meno di 35.

RIPRODUZIONE RISERVATA