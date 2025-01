Il Napoli va, l’Inter non molla 

Roma. L’esame di maturità è pienamente superato e il Napoli lancia la sua fuga scudetto declassando un’Atalanta in fase calante, nonostante i 14 gol in 18 gare di Retegui. Ora, la volata tricolore diventa una sfida personale tra i partenopei e l’Inter, passato e presente del maestro Antonio Conte, che si conferma irresistibile nel primo anno con le sue nuove squadre. I nerazzurri, a tre punti, tengono il passo dei partenopei. La squadra di Simone Inzaghi regola l’Empoli a San Siro, ritrovando il miglior Lautaro: il capitano può rivelarsi fondamentale per il finale di stagione sia in chiave scudetto che in Champions. Tra le sorprese del 2025 c’è poi Dumfries: l’olandese non smette di segnare.

Le inseguitrici

Alle spalle scosse di assestamento. Detto dell’Atalanta terza, la Lazio si risveglia dopo tre gare in tono minore: i biancocelesti approfittano della difesa approssimativa del Verona per blindare il quarto posto, nonostante la ripartenza della Juve che vince con merito contro un Milan che, dopo la fiammata della Supercoppa, torna a stentare. Continua a balbettare invece la Fiorentina, ormai in crisi conclamata, con il secondo punto conquistato in otto gare. Ma è quasi peggio di una sconfitta perché il Torino pareggia nonostante abbia giocato per un’ora in inferiorità numerica.

Molti chiarimenti anche in zona retrocessione. Non serve a nessuno il pari tra Parma e Venezia, deciso da due rigori, anche se la squadra di Di Francesco continua a dare timidi segnali di ripresa. La Lazio, come detto, fa un robusto passo avanti nella lotta per il quarto posto. Il Verona cambia proprietà ma non migliora la sua deficitaria struttura difensiva. Ne approfitta la squadra di Baroni che passa subito con Gigot, raddoppia con Dia dopo 20’. Si accende il Verona, colpisce la traversa con Serdar. Ma poi sull’ennesimo svarione difensivo, di Tchatchoua, Zaccagni chiude il conto ma, da ex, non esulta. Alla fine veneti in dieci perché Duda si fa espellere.

La crisi

Fischi alla squadra e a Palladino. La Fiorentina ha perso mordente, qualità e sembrano lontani anni luce i tempi delle otto vittorie consecutive. Ora c’è Folorunsho al posto di Bove, Kean continua a segnare, ma Gudmundsson e Colpani non si sbloccano. Neanche il doppio giallo all’acerbo Dembelè sull’1-0 danno sicurezza ai viola che consentono così al Torino di agganciare un insperato quarto pari consecutivo. Il pasticcio lo combinano Comuzzo e Adli permettendo a Gineitis di conquistare un punto meritato. A Parma la paura prevale sulla voglia di vincere giocando in modo aperto. Prima è un fallo di Keita che procura un rigore trasformato con perizia dallo specialista Pohjanpalo. Poi l’errore grossolano è di Candela, e dal dischetto Hernani fissa un pari che sta stretto ai padroni di casa. Il Venezia continua a cercare il successo esterno che manca da 18 giornate.

