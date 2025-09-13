VaiOnline
Al “Franchi”.
14 settembre 2025 alle 00:22

Il Napoli travolge la Fiorentina e resta in vetta  

FIORENTINA 1

NAPOLI 3

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Comuzzo (42' st Lamptey), Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli (20' st Nicolussi Caviglia), Sohm (20' st Fazzini), Gosens; Dzeko (1' st Piccoli), Kean. In panchina Martinelli, Lezzerini, Marì, Viti, Parisi, Koaudio, Fortini, Richardson, Ndour. All. Pioli.

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic- Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola (24' st Olivera); Lobotka; Politano (24' st Neres), Anguissa, De Bruyne (24' st Elmas), McTominay; Højlund (28' st Lucca). In panchina Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Gilmour, Vergara, Ambrosino, Lang. All. Conte.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : pt 6' De Bruyne (rigore), 14' Hojlund; st 6' Beukema, 31' Ranieri.

Firenze. Il Napoli batte 3-1 la Fiorentina e resta in testa alla classifica. Una partita che la formazione di Antonio Conte ha dominato sul piano del gioco, dell'intensità, creando pericoli ai viola tutte le volte che la palla passava la metà campo. Dopo tre minuti passa già in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da De Bruyne. Al 14' arriva al raddoppio: sulla trequarti Spinazzola serve dentro per Høj- lund che si libera di Pongracic e in diagonale batte De Gea. La Fiorentina prova a reagire ma al 51' arriva il 3-0 Beukema. Il Napoli abbassa i giri del motore, controllando comunque la partita ma la Fiorentina non si arrende e al 79' accorcia con capitan Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

