Il Napoli torna a Empoli dopo il ko di un anno fa 

NAPOLI. Sei sul 2-0 al 79’ e in 8’ prendi tre gol, perdi e dici addio allo sprint scudetto: è dall’incubo dello scorso campionato che parte la trasferta di oggi del Napoli a Empoli. Luciano Spalletti ricorda bene quel ko in Toscana: «Quella partita ha distrutto il lavoro di un anno intero cancellando forza, equilibrio, maturità. Potevamo andare sul 3-0 e invece l’abbiamo persa in pochi minuti. Match così diventano devastanti per la squadra, abbiamo sofferto moltissimo».

Era un Napoli diverso, segnarono Mertens e Insigne che non ci sono più: oggi scaldano i motori Kvaratshkelia e Osimhen. I due assi saranno in campo dall’inizio, ma il tecnico cercherà di dosare le forze visto anche il periodo decisivo che si apre dalla settimana successiva con le sfide a Lazio e Atalanta, il ritorno di Champions contro l’Eintracht e il match clou col Milan dopo la trasferta di Torino. Un marzo che dirà la verità finale sullo scudetto, ma ora c’è da affrontare l’ultima gara di un febbraio trionfale: quattro vittorie su quattro, 10 gol fatti e zero subiti. «Dobbiamo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste partite», sottolinea Spalletti, «è come quando hai gli occhiali da fabbro: di lato non vedi niente, vedi solo quello che hai davanti. Serve questo, guardare solo a Empoli».

A Napoli si comincia a parlare di feste visti i 15 punti di vantaggio sull’Inter, ma il tecnico cerca di blindare la concentrazione: «Niente scaramanzia, solo lavoro. Se qualcuno vuole comprare pasticcini e spumante, lo faccia. Ci sono tanti segni di difficoltà della partita di oggi, vogliamo vincere per dare soddisfazione alla città di cui percepiamo l’amore e la vicinanza». Il turn over «dipende dalla squadra che hai. Osimhen quando sembra morto all’80’ fa 100 metri in apnea, gli ho visto fare una corsa a fine partita per correre indietro a dare una mano alla difesa. Ci sono elementi super e chi dopo 3-4 partite piene ha bisogno di recuperare». Domani Mario Rui terzino sinistro, Politano farà riposare Lozano, Elmas proverà a soffiare il posto a Zielinski e Simeone spera di avere spazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA