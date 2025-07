Il Napoli su Lang Juve alle prese col caso Vlahovic 

Il Napoli vuole portare due olandesi in dote a Conte. Ha praticamente chiuso per il centrocampista offensivo Noa Lang del Psv (operazione da 25 milioni più due di bonus) e ha rilanciato per il difensore Beukema del Bologna. Tra gli obiettivi c’è un portiere (si segue Milinkovic Savic del Torino) e poi c’è il nodo Osimhen: i campani vogliono cederlo ma ha una clausola da 75 milioni (valida solo per l’estero). C’è stata un’offerta del Galatasaray, lontana però da quella cifra. L’Al Hilal la pagherebbe, ma non è gradito al giocatore.

Spettatrice interessata resta la Juventus, che a sua volta deve risolvere il rebus Vlahović. L’uscita del serbo aprirebbe la strada a Sancho. Il Milan ancora spinge per Jashari del Bruges: «Lui vuole venire», ha detto il ds Tare, «però dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club». Intanto è ai saluti Theo Hernandez. L’ex rossonero Calabria interessa a Crystal Palace, Celta Vigo, Betis e Mallorca.

Insigne è in Italia dopo l’esperienza al Toronto e vorrebbe tornare al Napoli. Su di lui c’è l’interesse della Lazio, che però ha il mercato bloccato. L’Udinese pensa a Gaspar del Lecce, angolano, 27 anni. Per il centrocampo la Roma vuole il francese El Aynaoui, classe 2001, del Lens: ci sarebbe un’offerta di 20 milioni. Sulla fascia destra il preferito resta Wesley del Flamengo. In attacco potrebbe arrivare in prestito Ferguson del Brighton. La Fiorentina lavora al rinnovo di Mandragora, poi partirà la caccia a Bernabè e Sebastiano Esposito. In Brasile danno per chiuso l’accordo: Davide Ancelotti, figlio di Carlo - ct della nazionale gialloverde - sarà il nuovo tecnico del Botafogo.

