Il Napoli soffre ma vince e blinda il primo posto 

Napoli 3

Como 1

Napoli (4-3-3) : Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (42’ st Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46’ st Gilmour), MacTominay; Politano (34’ st Neres), Lukaku (42’ Simeone), Kvaratskhelia (34’ st Mazzocchi). Allenatore Conte.

Como (4-2-3-1) : Audero; Van Der Brempt (37’ st Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (46’ st Sala); Roberto, Perrone; Strefezza (37’ st Belotti), Paz, Fadera (23’ st Verdi); Cutrone (46’ st Gabrielloni). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 1’ McTominay, 42’ Strefezza; st 7’ Lukaku (r), 40’ Neres.

Note : ammoniti Buongiorno, Strefezza, Conte.

Napoli. Il Napoli sempre più targato Antonio Conte batte il Como e tenta la fuga in attesa delle avversarie. La gara per gli azzurri non è facile perché i lariani si confermano formazione solida e di grandi qualità tecnico-tattiche. La superiorità della squadra di casa si vede solo nella ripresa perché nel primo tempo sono gli ospiti a dare spettacolo.

Le cose si mettono subito bene per il Napoli che dopo appena 25 secondi è in vantaggio. McTominay si addentra in area, riceve il pallone da Lukaku, controlla e lo spedisce in rete con una conclusione rasoterra. I 50mila del Maradona sognano una partita facile ma non è così. La squadra di Fabregas prende in mano il gioco, si riversa nella metà campo avversaria e mette in difficoltà gli uomini di Conte. Nico Paz sfiora due volte il gol (in un caso coglie il palo), poi al 42’ Strefezza con un diagonale rasoterra da destra pareggia.

Nell’intervallo Conte si fa certamente sentire perché il Napoli ritrova l’aggressività e dopo 7’ va a segno. Olivera scambia con Lukaku, entra in area e viene toccato da dietro da Roberto: è rigore che Lukaku trasforma. A 5’ dalla fine è Neres a mettere il sigillo sulla gara: riceve il pallone da Lukaku e lo spedisce in fondo alla rete.

