Al Maradona.
01 febbraio 2026 alle 00:59

Il Napoli si rimette in moto con Vergara e Gutierrez 

Napoli 2

Fiorentina 1

Napoli (3-4-2-1) : Meret, Di Lorenzo (30’ pt Olivera), Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Vergara (39’ Giovane), Elmas, Hojlund (45’ st Lukaku). Allenatore Conte.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (25’ st Ranieri), Fagioli Solomon (25’ st Parisi), Fabbian (1’ st Mandragora), Brescianini (25’ st Kean), Gudmundsson (34’ st Fazzini), Piccoli. Allenatore Vanoli.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : pt 10’ Vergara; st 3’ Gutierrez, 11’ Solomon.

Note : ammoniti Fabbian, Buongiorno.

Napoli. Il Napoli soffre, batte la Fiorentina 2-1 e perde Di Lorenzo, che allunga la lista di infortunati: ora sono otto. Gli azzurri riprendono la marcia in campionato interrotta domenica scorsa dal ko con la Juventus seguito poi dall’eliminazione dalla Champions, ma la gioia per il successo è offuscata dall’infortunio al capitano (una caduta in area da solo e la sospetta rottura del legamento crociato di un ginocchio), un problema oltre che tecnico anche psicologico per la squadra.

Conte è costretto, tra infortuni e cessioni nel mercato invernale, a schierare quasi la stessa formazione mandata in campo contro il Chelsea con la sola eccezione di Gutierrez al posto di Olivera. Vanoli rimescola le carte e modifica la formazione anche tenendo conto dell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia col Como. C’è Piccoli unica punta. Il Napoli parte con decisione cercando di sfruttare Hojlund al centro e Vergara in appoggio. Al 10’ arriva il vantaggio di Vergara con un rasoterra davanti a De Gea. Al 23’ il possibile raddoppio finisce sul palo. La reazione della Fiorentina si concretizza con due occasioni sventate da Meret: al 25’ palo di Piccoli dopo la deviazione del portiere, poi sullo sviluppo dell’azione l’estremo difensore devia in angolo un colpo di testa di Gudmundsson. In questa azione Di Lorenzo si fa male.

Nella ripresa al 3’ il Napoli raddoppia con Gutierrez che da sinistra entra in area e conclude con un tiro a effetto. La Fiorentina all’11’ accorcia: Meret respinge il tiro di Piccoli e sulla ribattuta Solomon insacca. Entrano Ranieri, Parisi e Kean che con alcune fiammate mette in difficoltà la difesa avversaria. Il Napoli si difende e porta a casa la vittoria.

