Il Napoli riprende la marcia 

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Toloi (43' st Lookman), Djimsiti (43' pt Demiral), Scalvini; Maehle (23' st Zappacosta), Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic (23' st Boga); Hojlund (1' st Muriel), Zapata. In panchina Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Soppy. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3) : Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min Jae (30' st Juan Jesus), Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (20' st Ndombele), Politano (20' st Elmas), Osimhen (39' st Simeone), Kvaratskhelia (39' st Zerbin). In panchina Marfella, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano). All. Spalletti.

NAPOLI 2

aTALANTA 0

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel st 14' Kvaratskhelia, 32' Rrahmani.

Napoli. a Il Napoli ritrova il passo da capolista e torna alla vittoria, superando l'Atalanta in una gara in cui brilla la stella di un incontenibile Kvaratskhelia che dà il via al successo azzurro con un'azione e un gol destinati a rimanere nella storia del campionato. La squadra di Spalletti esercita un predominio di gioco nettissimo, ma è in particolare nel secondo tempo che gli azzurri esprimono tutto il loro potenziale tecnico-tattico e atletico, non lasciando scampo all'Atalanta.

Spalletti si affida ai titolari, anche se dovendo rinunciare a Mario Rui e a Lozano manda in campo Olivera e Politano. Poco prima dell'inizio della partita Gollini sostituisce in porta Meret (problema al polso durante il riscaldamento). Gasperini inizialmente rinuncia a Lookman, preferendogli al centro dell'attacco Zapata. Pasalic non riesce a limitare Lobotka sulla partenza dell'azione del Napoli e quasi sempre è proprio il centrocampista slovacco a comandare il gioco e a dare vita all'origine delle azioni offensive per gli azzurri.

La partita

La squadra di Spalletti mantiene costantemente l'iniziativa e per lunghi periodi schiaccia l'avversaria nella propria area di rigore. L'Atalanta si difende con ordine e con vigore. Nella prima frazione di gioco gli azzurri vanno vicini al gol del vantaggio prima con Kvaratskhelia, che dopo una irresistibile dribbling sulla linea di fondo si presenta davanti a Musso il quale gli respinge la conclusione con una spalla, e poi con Politano che conclude da ottima posizione centrale, ma il portiere argentino riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Nella ripresa il Napoli si presenta in campo con una determinazione feroce che mette in grande difficoltà l'Atalanta.

Il capolavoro

Al 14' i padroni di casa trovano il gol del vantaggio. L'azione comincia con Anguissa che ruba il pallone in mezzo al campo e serve Osimhen. Dal nigeriano il pallone arriva a Kvaratskhelia il quale entra in area di rigore, dribbla un nugolo di avversari e conclude con un imparabile tiro centrale. La presenza di Muriel e di Boga sono il segno del tentativo di Gasperini di modificare la dinamica della partita che in effetti si fa più equilibrata. Ma al 32' Rrahmani su uno spiovente dalla bandierina prende perfettamente il tempo, salta e colpisce di testa spedendo il pallone in fondo alla rete. L'Atalanta accenna a una reazione che culmina con una gran parata di Gollini su conclusione in diagonale di Ruggeri. È l'ultimo fremito di una partita che riporta il Napoli ancor di più in testa alla classifica, lanciato nella sua corsa che è tornata a essere irrefrenabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

