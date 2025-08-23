VaiOnline
Serie A.
24 agosto 2025 alle 00:17

Il Napoli ricomincia dalla vittoria 

Sassuolo 0

Napoli 2

Sassuolo (4-3-3): Turati, Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (36' st Candè), Konè, Boloca, Lipani (28' st Fadera), Berardi (45' st Pierini), Pinamonti (45' st Moro), Laurientè (36' st Ghion). In panchina Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Volpato, Mulattieri, Pieragnolo, Idzes, Alvarez. All. Grosso.

Napoli (4-1-4-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (44' st Spinazzola), Lobotka (36' st Gilmour), Politano (31' st Neres), Anguissa, De Bruyne, Mctominay (44' st Vergara); Lucca (36' st Lang). In panchina Contini, Milinkovic Savic, Buongiorno, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Zanoli, Ambrosino, Cheddira). All. Conte. Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: nel pt 17' Mc Tominay; nel st 12' De Bruyne.

Note: angoli 0-2 per il Napoli. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Lucca e Berardi. Espulso: Konè al 34' st.

Il Napoli riparte da dove aveva chiuso: da un successo. La squadra di Conte si impone al Mapei di Reggio Emilia con una rete per tempo: nel primo segna il solito McTominay, l’Mvp dello scorso campionato, mentre nella ripresa primo sigillo di De Bruyne. Tante occasioni e due legni: lo scozzese colpisce la traversa, mentre Politano il palo. I neroverdi chiudono in dieci: nel finale espulso Koné.

