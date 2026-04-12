Il Napoli rallenta, Genoa quasi salvo 

Roma. È un’autostrada scudetto quella che si profila per l’Inter. Dopo la resa del Milan, che cede di schianto all’Udinese, tocca al Napoli segnare il passo, dopo cinque successi di fila. È una frenata dopo una gara votata all’attacco in cui rimonta un gol al Parma, raggiunge il pari, le prova tutte per passare, ma con poca lucidità e gli emiliani, dopo l’andata, frenano i partenopei anche nel ritorno. È anche, incidentalmente, un regalo all’ex allenatore Chivu quello confezionato dal Parma e che sgonfia le residue speranze di scudetto del Napoli.

Il campionato disegna altri tasselli anche per la lotta salvezza. Accanto al Parma approda a quota 36, +9 sul terzultimo posto, anche il Genoa che regola il Sassuolo dopo una gara piena di spunti interessanti. Abbraccio finale per i due compagni del mondiale De Rossi e Grosso, ma a esultare è solo l’ex romanista. La lotta per non retrocedere, in attesa della condanna matematica di Pisa e Verona, sembra restringersi a Cremonese e Lecce. I lombardi perdono la sfida diretta col Cagliari, che prende un po’ di ossigeno, mentre il Lecce complica la sua stagione con il quarto ko di fila. Bastano un gol di Freuler e il raddoppio finale di Orsolini a dare al Bologna tre punti e un po’ di morale in vista dell’ardua impresa di tentare il recupero di due gol in Europa League in casa dell’Aston Villa. Rimane piena di spunti interessanti la volata Champions.

Il Milan è in fase involutiva: dieci punti in otto gare, tre sconfitte nelle ultime quattro. E ora, a 63 punti (con 18 ancora a disposizione e tanti scontri diretti) il posto Champions lo deve ancora blindare in una corsa a cui partecipano anche Como e Roma. Chi fa passi da gigante è la Juve che a Bergamo conquista una vittoria preziosa con tanta abnegazione e compattezza, dopo il prolungamento del contratto a Spalletti. L’Atalanta recrimina perché meritava almeno il pari: con un successo sarebbe tornata in corsa per la Champions a cui tenta di aggrapparsi la Roma anche se la tripletta di Malen, che ha affossato il Pisa, è passata in sordina per le dure parole di Ranieri contro Gasperini, preludio di un regolamento di conti dai contorni ancora poco chiari.

Giocano bene e divertono Genoa e Sassuolo. Malinovskyi lancia i liguri su assist di Baldanzi, tra i migliori in campo, ma nell’intervallo c’è una rissa nel tunnel che costa il rosso a Berardi e Ellertsson. Gli ospiti trovano il pari con Konè ma De Rossi indovina la mossa con l’ingresso di Messias che confeziona il passaggio per il gol vincente di Ekuban. Il Genoa è quasi salvo.

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