Il Napoli può agganciare l’Inter in testa per una notte 

Obiettivo netto, vincere a Monza e agganciare l'Inter, mettendo alla capolista 24 ore di pressione in attesa la trasferta nerazzurra a Bologna. C'è questo nel mirino del Napoli che oggi, a partire dalle 18, proverà a tornare al successo in trasferta dopo tre mesi dall'ultima vittoria fuori casa, un obiettivo chiaro per il tecnico Antonio Conte, che in ogni caso sottolinea la regolarità del cammino azzurro finora.

La rincorsa

«I numeri, inconfutabili, dicono che non vinciamo in trasferta da tre mesi ma c'è anche il dato che siamo secondi a tre punti dall'Inter. Quindi, anche se non si vince da un po', abbiamo perso ultimamente solo a Como, e alcune partite le hanno pareggiate gli avversari nei minuti ultimi o nel recupero, come la Roma e la Lazio. Ci sono stati match in cui non siamo stati fortunati, ma abbiamo tutti quei punti e siamo secondi a -3 dall'Inter grazie alla regolarità del nostro campionato. Ora vorremmo riprendere a vincere in trasferta». Senza dimenticare il primo obiettivo: «Vogliamo la conquista della qualificazione alla Champions League. Avremo l'opportunità, vincendo, di avvicinarci a questo traguardo prestigioso e non preventivabile. Poi cerchiamo di dare quanto più fastidio possibile all'Inter fino alla fine. Faccio i complimenti ai nerazzurri arrivati in semifinale di Champions», ricorda Conte, «battendo un Bayern molto forte. L'Inter è ancora in tutte le competizioni dimostrando la propria forza, stare a tre punti da loro vuol dire che facciamo cose straordinarie».

Il punto

Il gruppo azzurro è ben compatto, Conte ritrova Di Lorenzo e Anguissa, ma deve ancora puntare su Rafa Marin al centro della difesa insieme a Rrahmani: «Abbiamo quattro difensori», spiega, «e due sono infortunati, quindi non ci sono scelte». Buongiorno? «Monitoriamo la sua situazione per il rientro. Per i difensori la scena è molto critica, speriamo che recuperi quanto prima. Ma alibi zero, si gioca per vincere il match e stavolta, dopo McTominay, desidero un gol da Di Lorenzo».

