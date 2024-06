Il Napoli punta su Lukaku e sonda Dovbyk 

Aumentano i movimenti di mercato in Serie A, anche se il via ufficiale è previsto il primo luglio. L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Runjaic dal Legia Varsavia come nuovo allenatore dopo l’addio a Cannavaro e annuncia il riscatto dal Pisa dell’attaccante Lucca per una cifra vicina agli 8 milioni con un contratto fino al 2028. Il Napoli di Antonio Conte insegue Lukaku come alternativa a Osimhen dato per sicuro partente. Il belga ha aperto al club partenopeo forte anche del legame col tecnico salentino, mentre il ds Manna punta Dovbyk del Girona (pagando i 40 milioni della clausola i campani avrebbero il nuovo numero 9), sul quale però si profila un’asta internazionale. Così il club sonda anche Mateta del Crystal Palace, centravanti che nel 2020 era l’alternativa a Osimhen e ora potrebbe esserne il sostituto, e tratta con il Lione per la cessione di Lindstrom in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni: l’attaccante danese è stato una oggetto misterioso nell’ultima stagione.

Il Milan di Paulo Fonseca continua il pressing sull’olandese Zirkzee, ma ancora non c’è l’accordo sulle commissioni con l’entourage dell’attaccante del Bologna. Riguardo i portieri, in casa Inter sembra in dirittura d’arrivo la trattativa con il Genoa per Martinez. Di Gregorio alla Juve è un’operazione chiusa, contratto di cinque anni per il giocatore e 18 milioni al Monza. Resta da perfezionare la cessione di Szczesny all’Al-Nassr. Il Psg ha acquistato con un contratto di 4 anni il 25enne estremo difensore russo Safonov, titolare del Krasnodar vice campione di Russia e della Nazionale, e lo affianca a Donnarumma, più volte criticato a Parigi nella passata stagione, allo spagnolo Tenas e al connazionale Sergio Rico, di ritorno dopo una caduta da cavallo.

Piace ad Atalanta e Fiorentina Zaniolo: dopo il prestito all’Aston Villa, l’ex della Roma tornerà al Galatasaray. Sull’attaccante è forte l’interessamento del Villarreal ma il giocatore preferirebbe tornare in Italia. Intanto la Fiorentina starebbe sondando Pobega in uscita dal Milan. Primi movimenti in casa Torino in attesa di definire l’ingaggio di Vanoli come nuovo allenatore: dall’Udinese è stato riscattato Masina, che ha firmato con i granata fino al 2026. La Lazio lavora al dopo Luis Alberto e segue Stengs del Feyenoord, che però chiede almeno 15 milioni.

