Il Napoli punta Sterling e prende Milinkovic Savic 

Pace fatta tra Calhanoglu e Lautaro Martinez, quasi a voler sancire che il turco rimarrà all’Inter. Destino che non sarà condiviso da Taremi, che spera di trovare una sistemazione in Europa. Possibile vada in Turchia. Intanto la società nerazzurra monitora la situazione di Leoni, difensore del Parma, ma prima deve cedere un elemento in quel reparto. Su Lookman la situazione è ferma all’offerta di 40 milioni a fronte della richiesta dell’Atalanta: 50 milioni oppure Esposito più un conguaglio economico.

Sempre attivo il Napoli, che però ha un concorrente per Sterling, nuovo obiettivo di mercato per l’attacco: è il Fulham, club londinese come il Chelsea, che chiede il giocatore in prestito mentre la società campione del mondo vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Ventuno sono quelli che i campani pagheranno al Torino per il portiere Milinkovic Savic, che già domani dovrebbe mettersi a disposizione di Conte. Il ds Manna tiene sempre d’occhio Chiesa, in uscita dal Liverpool (ha avuto contatti anche con l’Atalanta). Ma non è da escludere che l’ex della Juve possa essere il colpo della Roma.

Nella Capitale intanto sta per arrivare Wesley dopo che il Flamengo ha preso Emerson Royal dal Milan per 9 milioni e cerca di fare altrettanto per Okafor, che però pare poco convinto di trasferirsi a Rio de Janeiro.

Saud Abdulhamid è in partenza verso Tolosa, mentre Gasperini ancora osserva Hermoso il cui ingaggio (4 milioni all’anno) complica le chance di cessione. Possibile anche l’addio di Baldanzi, chiesto dal Bologna. In entrata il sogno è Nusa del Lipsia, che però ha un costo elevato, con Paixao del Feyenoord come alternativa.

La Lazio ha respinto la nuova richiesta del Flamengo per Castellanos, mentre l’Atletico Madrid ha aperto alla cessione al club brasiliano di Samuel Lino. Il Verona ha preso il difensore spagnolo Unai Nunez dal Celta Vigo. La Cremonese ha messo gli occhi su Colpani del Monza. Il Pisa lavora su Idzes del Venezia per la difesa (c’è anche il Parma) e Simeone per l’attacco. Piace Aebischer del Bologna. In casa Milan c’è ottimismo per Jashari: il ds Tare ha avuto l’autorizzazione per andare incontro alle richieste del Bruges, ovvero 40 milioni.

