Nonostante tre nitide occasioni da gol, il Cagliari sprofonda davanti a un cinico Napoli: finisce 4 a 0 per la squadra di Conte una partita sospesa nel primo tempo per dieci minuti per i pericolosi disordini nelle due curve, fra esplosioni, razzi luminosi lanciati sulle persone e insulti fra tifoserie. Di Lorenzo, Lukaku, Kvara e Buongiorno a segno, venerdi i rossoblù contro l’Empoli.