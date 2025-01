Il Napoli passeggia a Firenze 

Fiorentina 0

Napoli 3

Fiorentina (3-4-2-1) : De Gea; Moreno (14’ st Colpani), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli (34’ st Cataldi) Mandragora (28’ st Richardson), Parisi (14’ st Gosens); Beltran (34’ st Kouamé), Sottil; Kean. Alenatore Palladino.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (44’ st Raspadori); Anguissa, Lobotka (44’ st Gilmour), McTominay; Neres (41’ st Ngonge), Lukaku (28’ st Simeone), Spinazzola (41’ st Mazzocchi). Allenatore Conte.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : pt 29’ Neres; st 9’ Lukaku (rig), 23’ McTominay.

Note : ammonito Di Lorenzo.

Firenze. Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 chiude il girone di andata in testa, a +3 sull’Atalanta che non ha giocato perché impegnata nella Supercoppa Italiana. La squadra di Antonio Conte non ha avuto molte difficoltà. Da parte sua Palladino ha provato a cambiare qualcosa (nelle ultime quattro partite di campionato i viola hanno conquistato solo un punto, a Torino contro la Juve) schierando una difesa a tre, ma non sono arrivati gli effetti sperati. Prima dell’inizio momento toccante in ricordo di Aldo Agroppi, scomparso due giorni fa a 81 anni, allenatore dei viola negli anni Ottanta.

La Fiorentina parte bene, poi il Napoli da metà primo tempo prende il comando del centrocampo. Al 15’ gli azzurri vanno in gol con Oliveria ma la rete è annullata per fuorigioco. Dopo 2’ ci prova Spinazzola, il cui tiro secco e forte è respinto da De Gea. La Fiorentina non riesce più a essere pericolosa e gli ospiti passano al 29’ con Neres, che parte dalla trequarti viola e in corsa si libera di Comuzzo, Parisi e Ranieri prima di insaccare sul primo palo sotto la traversa. La Fiorentina cerca il pareggio, che arriva al 36’ col solito Kean che stoppa il pallone in area, si gira e batte Meret: ma l’arbitro annulla per un tocco di braccio dell’attaccante. Al 41’ ci prova Dodo di testa dalla destra, ma la palla finisce alta.

Passano 8’ dal via della ripresa e il Napoli raddoppia: Moreno recupera palla in area su Anguissa ma la perde subito e nel successivo intervento colpisce in pieno il giocatore del Napoli: è rigore, realizzato da Lukaku. La Fiorentina è anche sfortunata: Mandragora viene murato da Meret dall’altezza del dischetto di rigore, sul prosieguo ci provano Beltran e Colpani ma la palla non entra. Dopo 1’ ancora Beltran di testa in area manda di poco sul fondo. Al 67’ il Napoli chiude la partita: Anguissa da sinistra mette un pallone basso in area, Comuzzo sbaglia il rinvio e McTominay davanti a De Gea non ha problemi a segnare. Il Napoli di Conte vola da solo in testa.

