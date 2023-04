Il Napoli passa con l’aiutino 

lecce 1

napoli 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (26' st Helgason), Hjulmand, Maleh (34' st Askildsen); Oudin (34' st Strefezza), Ceesay (34' st Persson Voelkerling) Di Francesco (43' st Banda). In panchina Bleve, Brancolini, Romagnoli, Colombo, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cas- sandro, Pezzella. All. Baroni.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (48' st Oliveira); Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano (20' st Ndombelè), Raspadori (20' st Simeone, 37' st Politano), Kvaratskhelia (48' st Zerbin). In panchina Gollini, Marfella, Demme, Bereszynski, Ostigard, Zielinski, Zedadka, Ostigard, Gaetano. All. Spalletti.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 18' Di Lorenzo, nel st 7' Di Francesco, 19' autogol Gallo

Lecce. Il passo falso casalingo con il Milan è acqua passata. Il Napoli riparte e riprende di slancio la corsa scudetto. Ci pensano capitan Di Lorenzo e un clamoroso autogol di Gallo, con la compartecipazione di Falcone, in mezzo il momentaneo pari di Di Francesco, a regalare la vittoria ai partenopei che, pur disputando una partita non brillante, portano a casa un 2-1 che è il miglior viatico per la gara di Champions contro il Milan. Tre punti che spazzano via le nubi, ove ce ne fossero state, di un campionato quasi perfetto degli uomini di Spalletti che raggiungono quota 74 e sentono sempre più vicino il traguardo tricolore. Il Lecce incassa la sesta sconfitta consecutiva, ma ritrova, almeno, la via del gol. La classifica non tranquillizza (conterà la sfida interna contro la Samp) ma gli uomini di Baroni non hanno sfigurato al cospetto della capolista.

La partita

Il Lecce approccia in maniera positiva la prima parte di gara, mettendo in difficoltà il Napoli ma gli azzurri passano alla prima opportunità. Cross di Kim dalla destra e colpo di testa vincente sul primo palo di Di Lorenzo (18'). La gara si incanala sui binari ideali per gli ospiti, il Lecce sembra accusare il colpo e in maniera disordinata cerca di imbastire una reazione. Lozano è bravo ad accentrarsi e chiudere di sinistro sul primo palo: Falcone devia in angolo (34').

Nella ripresa, subito una chance per Oudin che non trova il colpo al volo solo davanti a Meret. Un'occasione che riporta in vita i giallorossi, che al 7' ristabiliscono l'equilibrio. Prima Cessay centra la traversa, sulla ribattuta Di Francesco trafigge Meret con un destro rasoterra che vale il pari. Il Lecce è in partita ma si fa male da solo: cross dalla sinistra di Mario Rui, nessuno dei compagni ci arriva, ci pensa Gallo a colpire la sfera all'indietro col ginocchio. Falcone, sorpreso, non riesce a controllare la palla che scivola in rete (19'). I pugliesi cercano di riproporsi in avanti e ci provano sino alla fine, mentre Spalletti perde Simeone (infortunio muscolare), appena subentrato a Raspadori. Al sesto dei 5 minuti di recupero, con Falcone in area a tentare l’assalto disperato, il Napoli potrebbe segnare a porta vuota ma l’arbitro decide che può bastare, tra le proteste azzurre. Per il Lecce sarebbe stata una punizione troppo severa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata