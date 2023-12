Il Napoli non vince in casa dal 27 settembre 

Il Napoli respira. La vittoria contro il Braga ha certificato la qualificazione agli ottavi di Champions League e tenuto accesa la fiammella della speranza per l'accesso al Mondiale per club del 2025. Soprattutto ha interrotto una striscia di sconfitte, tra Europa e campionato, che rischiavano di annacquare l'effetto-Mazzarri.

Verso Cagliari

E invece al Konani Training Center, ieri mattina, il clima era di nuovo disteso. In campo mancavano soltanto Ostigard (reduce da un attacco febbrile) e Oliveira, entrambi a lavoro in palestra. In personalizzato, ma in campo, Mario Rui, che spera di recuperare in tempo per la partita contro il Cagliari. Indisponibile per squalifica Cajuste. Nella gara contro la sua ultima squadra, il tecnico toscano Mazzarri conferma il modulo 4-3-3, con il tridente titolare in rampa di lancio. Il tecnico, infatti, punta deciso sul terzetto composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

La vittoria

Gli uomini migliori anche in difesa, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus, e a centrocampo, con Lobotka play col sostegno di Anguissa e Zielinski. L'obiettivo, manco a dirlo, è il ritorno a una vittoria che, davanti al proprio pubblico, il Napoli non festeggia addirittura dal 27 settembre, il 4-1 contro l'Udinese. Fin qui gli azzurri al San Paolo hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte. (al.m.)

