Il Napoli non molla l’Inter 

Roma. Lo aveva preteso Antonio Conte e davanti agli oltre 50 mila del Maradona il Napoli è tornato a vincere. La sfida-scudetto a distanza continua: i partenopei dopo quasi un mese e mezzo senza vittorie tornano ad assaporare l’ebrezza dei tre punti. Non era un impegno facile quello che attendeva gli azzurri e infatti il 2-1 alla Fiorentina non è arrivato senza fatica. Ma il successo è tornato, in risposta alla vittoria della squadra di Inzaghi nel testacoda con il Monza (3-2 in rimonta dopo un avvio choc per i nerazzurri) e si è interrotta così la striscia di 5 consecutive senza successi. A decidere il match le reti di Lukaku al 26’, raddoppio di Raspadori al 15’ della ripresa. Per i viola a segno Gudmundsson.

Salvezza ed Europa

Dopo la vittoria in rimonta del Milan a Lecce, con la doppietta di Pulisic che ha salvato la panchina di Conceicao, i pari di Cagliari-Genoa (1-1), Parma-Torino (2-2) e Como-Venezia (1-1), ieri si è registrato il successo del Bologna a Verona. Al Bentegodi la squadra di Italiano batte 2-1 l’Hellas e centra la terza vittoria consecutiva per la squadra di Italiano. A segno Odgaard, il cui rientro si è rivelato piuttosto decisivo, e Cambiaghi nella ripresa (per i padroni di casa gol di Mosquera): i rossoblù salgono così a quota 50 sulla strada che porta all’Europa. Soddisfatto Vincenzo Italiano: «Volevamo dare una risposta a noi stessi - ha detto nel dopogara ai giornalisti - dopo le ultime trasferte, non belle, da parte nostra. Cercavamo una svolta mentale e siamo stati bravissimi nella gestione della gara, anche se ci siamo complicati un po’ la vita da soli nel finale. La classifica è bella, ed è arrivata una risposta importante lontano dal Dall’Ara. Dobbiamo cercare di mantenere il passo di quelle davanti, anche se sappiamo che non è facile. Comunque bravi noi a vincere la partita. Non abbiamo mai commesso errori e prestato il fianco al Verona». Di contro Paolo Zanetti ha espresso la su delusione: «Non ci piace perdere, ma abbiamo dato tutto. Abbiamo subito gol su due errori - ha ammesso il tecnico dei gialloblù - ma non siamo riusciti a recuperarla. Questa prestazione ci unisce per l’obiettivo stagionale, stiamo lavorando da squadra. Con questi avversari è sempre difficile giocare», ha concluso.

I prossimi avversari

E continua la striscia positiva della Roma di Ranieri, prossimo avversario del Cagliari nella gara di domenica all'Olimpico: i giallorossi non si fermano più, vincono la quinta partita di fila in Serie A battendo 1-0 l’Empoli al Castellani. A decidere il match è il talento argentino Matias Soulé, con il gol-lampo dopo appena 22 secondi: Salah-Eddine serve in area l’argentino che calcia a giro e batte Silvestri. Tra le diverse occasioni per la Roma anche una traversa con Shomurodov e un palo con Koné. I giallorossi tengono il risultato per 90’ e con i tre punti salgono a 46. E giovedì c’è il ritorno degli ottavi di Europa League a Bilbao contro l’Athletic, dopo il 2-1 dell’andata.

