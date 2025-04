Il Napoli non molla la presa 

Napoli 3

Empoli 0

Napoli (4-3-3) : Meret; Mazzocchi (29’ st Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (26’ st Marin), Olivera; Gilmour (36’ st Billing), Lobotka, McTominay; Politano (37’ st Ngonge), Lukaku (36’ st Raspadori), Neres. Allenatore Conte.

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (26’ st Ebuhei); Gyasi, Grassi, Henderson (37’ Kovalenko), Pezzella; Fazzini (15’ Colombo), Cacace (37’ st Sambia); Esposito. Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : pt 18’ McTominay; st 10’ Lukaku, 16’ McTominay.

Note : ammoniti Lukaku, Goglichidze per gioco falloso.

Napoli. Il Napoli è vivo e risponde all’Inter nella maniera migliore, battendo nettamente l’Empoli e tornando a -3 dalla capolista. Con un Lukaku trascinatore che segna un gol e serve due assist decisivi a McTominay (in occasione di un terzo passaggio del belga, lo scozzese colpisce un palo), la squadra di Conte detta legge e soprattutto, diversamente da quanto era accaduto in recenti uscite, accelera nel secondo tempo costringendo i toscani alla resa: la squadra di D?Aversa resta terzultima a -6 dal Cagliari.

Nel Napoli mancano tre titolari tra squalificati e infortunati, i toscani sono privi addirittura di nove uomini. L’Empoli esercita una forte pressione sulla partenza dal basso del Napoli, che indebolito dalle assenze di Di Lorenzo e Buongiorno fa molta fatica a impostare il proprio gioco offensivo. I rilanci di Vasquez innescano gli attacchi in profondità di Esposito e Cacace, sostenuti dalle sponde di Gyasi. Ma il Napoli passa al 18’: Lukaku da centrocampo serve McTominay in percussione arriva al limite dell’area e fa partire un tiro rasoterra che manda il pallone in rete. L’Empoli non cambia l’atteggiamento propositivo ma non conclude.

Nella ripresa il Napoli è più veloce e anche Neres comincia a dare un notevole contributo. Il raddoppio arriva al 10’ con Lukaku che riceve in area il pallone da Olivera e lo spedisce in rete di sinistro. Dopo 6’ lo stesso Lukaku piazza il pallone a centro area dove McTominay colpisce di testa e segna la sua doppietta personale. Il Napoli potrebbe ulteriormente arrotondare il punteggio: McTominay colpisce un palo su assist di Lukaku, lo stesso belga sfiora il legno con una conclusione rasoterra. Alla squadra di Conte va bene così.

