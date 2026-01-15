Il Napoli ingolfato cerca En-Nesyri Baldanzi al Genoa  

Lo 0-0 col Parma ha confermato in casa Napoli la necessità di ritoccare il reparto offensivo, ma dato il blocco del mercato a saldo zero il club azzurro ha la necessità di cedere qualcuno prima di affondare un colpo. I nomi in ballo per fare spazio sono noti, Lang e Lucca, mentre l’oggetto del desiderio, saltato il ritorno di Raspadori, sarebbe il marocchino En-Nesyri, che gioca in Turchia al Fenerbahce e domenica disputerà la finale di Coppa d’Africa.

Sempre le Turchia potrebbe essere l’approdo di Lucca, che piace al Benfica di Mourinho ma anche al Besiktas, senza dimenticare l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Per Lang potrebbero arrivare offerte anche dalla Bundesliga, ma al momento c’è poco di concreto. Mohamed Salah con l’esclusione dell’Egitto dalla Coppa d’Africa può riprendere il suo posto al Liverpool permettendo ad Arne Slot di fare chiarezza anche sulla sorte di Chiesa, che resta in cima ai desideri della Juventus. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà concretizzarsi il ritorno dell’attaccante a Torino, dato che il club di Premier, capito l’interesse, avrebbe alzato le richieste. Meno preoccupa il discorso ingaggio, sul quale il giocatore sarebbe pronto a trattare.

Sul fronte Inter si sono presto spente le voci di un possibile trasferimento nel suo Paese di Calhanoglu, per il quale c’erano offerte da parte del Galatasaray, mentre resta in piedi l’ipotesi di un trasferimento in Premier per Frattesi, che piace al Bournemouth e al Nottingham Forest.

Il Milan insiste per il 19enne attaccante Kostic del Partizan Belgrado ma la trattativa è tutta da concludere. Quanto alla Roma, arrivati nella Capitale Robinio Vaz e Malen, si vorrebbe arrivare comunque a Zirkzee anche se il Manchester United sembra al momento poco disposto a trattare. Imminente pare invece la partenza da Trigoria di Baldanzi per accasarsi al Genoa di Daniele De Rossi.

Tra gli affari conclusi l’Udinese ha ceduto in prestito al Las Palmas il ventenne attaccante Iker Bravo, mentre il club friulano sta seguendo per il centrocampo N’Diaye dell’Anderlecht. La Cremonese rafforza la retroguardia prendendo in prestito Marianucci dal Napoli e cede allo Spezia il centrocampista Valoti.

