Il Napoli in Portogallo per archiviare le polemiche 

Braga. La Champions League per riscattare l’avvio stentato in Serie A, un successo (magari) per mettersi alle spalle le polemiche e chiudere subito le perplessità su Garcia. Stasera in Portogallo i Campioni d’Italia hanno subito l’occasione di cambiare marcia e partire col piede giusto nella massima competizione calcistica per club del continente, dopo i quarti di finale dell’anno scorso.

Il tecnico francese ha non pochi problemi. Il gioco zoppicante, gli attacchi della tifoseria e degli addetti ai lavori, le prime frizioni interne (esemplare la reazione di Kvaratskhelia, seccato dalla sostituzione nell’ultima gara di Genova finita 2-2). L’allenatore non è più saldo, lo stesso presidente De Laurentiis ha detto, sibillino, che «c’è da lavorare». Una caduta rovinosa oggi aggraverebbe la sua già precaria situazione.

Probabile lo schieramento col classico 4-3-3, con l’esordio di Nata centrale al fianco di Rrhamani e gli esterni Olivera e Di Lorenzo. A centrocampo Anguissa, Zielinski e Lobotka, in avanti Politano, Osimhen e il georgiano dalle polveri bagnate. Non si può sbagliare. Si gioca alle 21. In tv su Sky.

