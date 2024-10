Il Napoli ha Lukaku e Kvara A San Siro Conte va in fuga 

Milan 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; E. Royal (17' st Pulisic), Thiaw, Pavlović, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek (42' st Camarda), Okafor (17' st Leao); Morata. In panchina Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Jiménez, Tomori; Zeroli, Liberali. All. Fonseca.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (49' st Zerbin); Anguissa, Gilmour (50' st Folorunsho), McTominay; Politano (24' st Mazzocchi), Lukaku (32' st Simeone), Kvaratskhelia (32' st Neres). In panchina Caprile, Turi; Juan Jesus, Marín, Spinazzola, Ngonge, Raspadori. All. Conte.

Arbitro : Colombo di Como

Reti : nel pt 5' Lukaku, 43' Kvaratskhelia

Milano. Cinico, spietato, concreto: il Napoli fa la voce grossa a San Siro e con i gol di Lukaku e Kvara conquista tre punti importantissimi per gli equilibri di forza del campionato. Per i tifosi del Milan che avevano chiesto a gran voce l'ingaggio di Antonio Conte in estate è una sconfitta ancora più amara, uno smacco per il club rossonero che apertamente aveva definito il tecnico leccese non idoneo al progetto del Milan. Ora il Diavolo dopo dieci giornate e una partita da recuperare si ritrova a undici punti dal Napoli capolista. Troppi per pensare e dire con sicurezza di lottare per lo scudetto. Il campionato è lungo ma due vittorie contro Monza e Cagliari sono ora imprescindibili. Il Napoli ha il merito di sfruttare ogni errore difensivo dei rossoneri, il Milan ha la colpa di sbagliare troppo nella finalizzazione vanificando le tante occasioni create. E gli azzurri portandosi a +7 mettono pressione all'Inter inseguitrice. Dopo aver rischiato con Kvaratskhelia (murato involontariamente da Lukaku), il Milan subisce gol dopo appena 5': Rrahmani serve Anguissa che verticalizzazione per Lukaku che copre il pallone mettendo fuori causa Pavlovic poi batte Maignan. Il Milan reagisce ma nel momento migliore Kvaratskhelia lo gela: raccoglie palla, si accentra liberandosi di Loftus e Fofana poi calcia a giro con Maignan ingannato da un rimbalzo.

