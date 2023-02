Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (33' st Ndombele), Lobotka, Elmas (40' st Zerbin); Politano (13' st Zielinski), Oshimen (40' st Simeone), Kvaratskhelia (33' st Lozano). All. Spalletti.

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (40' st Alvarez), Lopez (40' st Obiang), Henrique (34' st Thorvesdt); Bajrami (34' st Ceide), Defrel (12' st Pinamonti), Laurientè. All. Dionisi.

Sassuolo 0

Napoli 2

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 13' Kvaratshkelia, 33' Osimhen.

Reggio Emilia. Ventesima vittoria su ventitrè partite, 18 punti di vantaggio (ma una gara in più) sulla seconda e, 21 sulle altre, Victor Osimhen a segno da sette gare consecutive (corrispondenti ad altrettanti successi): dietro il 2-0 al Sassuolo, il Napoli può esibire cifre da dominatrice della stagione. I gol di Kvaratskhelia e del bomber nigeriano avvicinano sempre più la squadra di Luciano Spalletti a ciò che a Napoli soltanto la scaramanzia impedisce di considerare già ipotecato. E permettono al tecnico di concentrarsi sull’affascinante sfida in Champions contro l’Eintracht martedì a Francoforte. Sperando che Osimhen non si sia fatto male.

La partita

Contro il Sassuolo imbattuto da quattro gare, il funambolo georgiano si incarica di aprire le marcature dopo 12 con un’azione personale. Scambio di pali Laurentié-Osimhen, poi lo stesso nigeriano si inventa un gol impossibile e sigilla il risultato. Nella ripresa sente un dolore e preferisce chiedere il cambio: entra Simeone che al 92’ segna di testa ma il Var annulla per fuori gioco, come aveva fatto nel primo tempo con Laurentiè.

