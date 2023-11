Il Napoli è spento, passa l’Empoli Ora Garcia rischia  

Napoli 0

Empoli 1

Napoli (4-2-3-1) : Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 5.5, Olivera 5.5 ( 39’ st Mário Rui sv.); Anguissa 6 (27’ st Cajuste 6), Lobotka 6; Politano 5.5 (27’ st Lindstrøm 6), Raspadori 5.5, Elmas 5.5 (9’ st Kvaratskhelia 6); Simeone 5.5 (9’ st Zielinski 6). In panchina: Contini, Meret, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbin, Gaetano. Allenatore Garcia 5.

Empoli (3-4-2-1) : Berisha 7.5; Bereszynski 6 (18’ st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6; Fazzini 6.5 (26’ st Kovalenko 7.5), Ranocchia 6 (35’ st Grassi sv.), Maleh 6.5; Cancellieri 6 (35’ st Maldini sv.), Cambiaghi 6.5 (18’ st Gyasi 6); Caputo 6. In panchina: Perisan, Caprile, Guarino, Marin, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore Andreazzoli 7.

Arbitro : Prontera di Bologna 6.

Rete : 46’ st Kovalenko.

Note : ammoniti Cajuste e Cancellieri. Angoli: 8-3. Recupero: 1’; 4’.

Napoli. Crolla il Napoli. Passa l’Empoli all’ultimo minuto di gioco con un gol di Kovalenko in una partita in cui la squadra di Garcia - che ora rischia l’esonero e De Laurentiis potrebbe chiamare Conte, Tudor, Cannavaro o (clamoroso) Mazzarri - non è mai protagonista e delude le attese dei tifosi. La prestazione degli azzurri al “Maradona”, dove la vittoria manca dal 27 settembre, è probabilmente la peggiore dall’inizio della stagione. L’Empoli domina per lunghi tratti e la squadra di Garcia ha sempre difficoltà a costruire buone trame offensive. Nella metà campo dei toscani non c’è mai lucidità e nonostante i cambi tattici dell’allenatore il Napoli non si ritrova quasi mai. Il gol di Kovalenko, dopo che Berisha salva la sua squadra con ottimi interventi, è solo l’esito finale di una gara tutta da dimenticare per gli azzurri. I fischi dei tifosi a fine partita, con il Napoli in silenzio stampa, dopo quelli già molto sonori di fine primo tempo, sono del tutto meritati.

Chi parla invece è l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli: «Lo spirito di reazione della squadra è stato di venire al Maradona contro il Napoli e avere l’atteggiamento e la voglia di confrontarsi, questa è una reazione che ha funzionato dopo la sconfitta con il Frosinone». «I gol? Ne facciamo pochi quest’anno, non so se ci siamo sbloccati, vedremo cosa ci porta questo match», chiude il tecnico.

